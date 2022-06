Siete razones para entender por qué la política ha perdido poder

1. HAY OTROS PODERES. Existen poderes que compiten y a veces sobrepasan la política: los poderes del dinero y del mercado; las plataformas digitales mundiales y sus redes sociales; la multiplicación de los grupos de interés. Todos ellos escapan cada vez más del poder de la política. Hay también una nueva generación de líderes digitales. Un influencer puede tener más seguidores que un partido político y generar más opinión pública. Mucho del caos social se explica por el debilitamiento de la política.

2. LOS GOBIERNOS SON MÁS DÉBILES. Los gobiernos se han convertido en trenes viejos, y solo cumplen funciones básicas. Los derechos ciudadanos, las ciudades y las necesidades crecen. Los presupuestos se reducen. Las deudas agobian y la corrupción no disminuye: solo muta. La demanda de servicios es más grande que los dineros públicos, y mucho más grande que la imaginación de los políticos para resolver los problemas.

3. LA POLÍTICA SE ALEJA DE LA GENTE. La agenda de la política no es la agenda de la gente. La política anda en las elecciones futuras; en el enfrentamiento pendenciero y en sus catecismos ideológicos. También en la frivolidad y el desvarío. La gente, por el contrario, lucha por sobrevivir, por adaptarse para no sucumbir a una realidad nueva y compleja. No tiene ilusiones en el futuro. Ve a la política inútil para resolverle sus necesidades. La política ya no da esperanza, sino decepción e indiferencia. El discurso del político está lejos de lo que la gente quiere. La gente oye a sus políticos, pero no los escucha.

4. HAY MÁS POLÍTICOS. La clase política ha crecido. Ahora hay más políticos que antes. Los que recién llegan están fascinados con el reino del poder. Se multiplican en todos los rincones. Hay más discusión y más pleitos. Hay menos resultados. Siempre es bueno la renovación de cuadros. Luego los que tienen mucho tiempo crean intereses. El asunto es que muchos de los nuevos políticos aprenden rápido las malas maneras de la política y terminan siendo lo que no querían ser.

5. NADIE DEFIENDE A LA POLÍTICA. Ni los políticos. Están adentro pero se avergüenzan de ella. Pocos se reconocen políticos. Se asumen ciudadanos, dicen, preocupados por la gente y sus causas. Defender la política es explicarla. Dar la cara por ella y sus decisiones con todas sus consecuencias.

6. LAS REDES DOBLEGAN A LOS POLÍTICOS. Es un poder que no tiene cara. Un poder que enjuicia sin piedad a los políticos. Los exhibe y los humilla. Hoy, como siempre, la masa inconsciente está ahí para hacer el trabajo sucio de los que siempre están en las sombras. Esos que manejan las pasiones masivas siempre manipulables y terribles. Las redes debilitan a la política y la trivializan. No hay vacíos de poder, se dice. Si la política pierde poder, otros llenan los vacíos.

7. LA SOCIEDAD ES ENEMIGA DE SÍ MISMA. Hay un enfrentamiento sin tregua de ciudadanos contra ciudadanos. Un culto a la violencia física y verbal. Una fascinación por hacer y desear el mal. Por burlarse por placer. Si los políticos tienen que mirarse a un espejo para saber quiénes realmente son, los ciudadanos también.