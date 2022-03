Siete rutinas que todo político debe tener 

audima

Lea. Infórmese de los asuntos más relevantes de la opinión pública. Dedique un espacio de su día a la lectura de documentos importantes: leyes, informes, estadísticas, artículos de fondo. No deje de leer a los clásicos de la política. No solo de noticias vive el político.

Apunte. Tome nota de las cosas importantes. Ninguna memoria es más grande que el lápiz. Haga hablar a los números, interprételos, no los repita tal cual. Aburren. No apunte los agravios, pues las venganzas ni frías ni calientes son buenas. Deje eso para la gente menor.

Levántese temprano. La vida de un político comienza a las cinco. Haga ejercicio. También ponga a correr su mente. Nada como la mañana para las grandes ideas. No mande mensajes tan temprano mortificando a sus colaboradores. No abuse de su poder. Eso no lo hace mejor jefe.

Dedique un tiempo del día a pensar. Sí, eso hacen los grandes. Que no lo envuelva la tiranía de su agenda. Da lo mismo tener ocho reuniones que once. Siempre serán insuficientes. Pensar es también una tarea de políticos, pues cualquiera de sus decisiones afecta para bien o para mal a muchas personas.

Reúnase seguido con su equipo. No deje suelto nada. No permita que haya islas en su gobierno. Pero no se meta en cosas menores. Sea justo al momento de corregir. No humille a sus colaboradores en público. No es de caballeros. Eso nunca se lo perdonarán. Y no olvide que el tiempo del poder es corto.

Nunca olvide a la familia. El ejercicio de la política absorbe. El tiempo de sobra que le dedique a la política, nadie se lo agradecerá. Se arrepentirá toda la vida si durante su encargo se olvida de su familia. Tampoco se olvide nunca de sus amigos.

Repítase que no es un Dios. Hágalo cada vez que pueda. La soberbia es la madre de todos los pecados del político. No se crea todos los halagos de los aduladores. Es probable que eso mismo ya se lo hayan dicho a otro.

Culiacán, Sinaloa, 09 de marzo de 2022. Twitter @guadalupe2003