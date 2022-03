Siete tipos de lealtades políticas 

audima

La lealtad de sexenio. Es la más común. Dura lo que dura el cargo. Es decir, son lealtades que nacen, crecen, se reproducen y mueren con el poder. El político debe saber identificar quiénes son estos leales de ocasión, pues son los que no le contestarán el teléfono una vez que ya no sea lo que es. Y no se lo debe tomar de manera personal: así suele ser la condición humana.

La lealtad fanfarrona. Es la que más alardea con la lealtad que se le guarda al jefe. Quienes la practican, juran a los cuatro vientos su fidelidad a toda prueba. “Con usted, hasta la muerte”, le llegan a decir. Pero son los primeros que se van cuando el poder se ha ido. Y son los primeros que niegan al que se fue. Estas lealtades terminan con frases como esta: “Yo nunca fui de sus cercanías, ni de sus confianzas”.

La lealtad aduladora. Quienes la utilizan, no les da vergüenza nada. Jamás contradicen al jefe. No miden la desmesura de sus halagos. No tienen límite para el endiosamiento. Esta lealtad suele llegar a ser incómoda y fuera de lugar. Pero son los que siempre son convocados a la mesa del poderoso. El poderoso es frágil ante estas lealtades.

La lealtad de boca. Esta lealtad es de manual. De librito, con frases hechas. La practican quienes aun estando cerca, no son tan cercanos. También la usan quienes no se vieron favorecidos con el cargo que esperaban. Es una lealtad mecánica. Fría. En ningún momento es sincera.

La lealtad ciega. Esta lealtad tiene algo de ingenuidad. Quienes la llevan a cabo son los héroes o mártires de la lealtad. Son los que están dispuestos a jugársela con el jefe hasta la ilegalidad. Es una lealtad de fe. Es la más peligrosa. A este leal siempre lo deja solo el jefe. Siempre termina mal. El jefe solo piensa en él. Y no valora la lealtad de los suyos. ¿Cuántas veces un jefe es leal a sus leales?

La lealtad institucional. Esta lealtad es con la causa y la institución, y no necesariamente con la persona. Es indispensable en el gobierno y la política. Quienes la practican, son los de mayor formación y experiencia. La lealtad institucional, finalmente es la más confiable.

La lealtad egoísta. Es la lealtad que practica el que tiene el poder. Es la lealtad del jefe. Cree que todos le merecen lealtad, pero él no sabe darla. Los menos leales son siempre quienes exigen mayor lealtad de los demás. Generalmente, el político que ejerce esta lealtad, queda solo. Muy solo.

Culiacán, Sinaloa, 30 de marzo de 2022. Twitter @guadalupe2003