Signos de arrogancia y autoritarismo en Morena

Alzada. Muy mala impresión dio entre los morenistas de Ahome la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga. Y es que su actitud fue de altanería y de provocar más la división. Muestra de ello es que sacó de la reunión a Luisa Reyna Armenta porque no iba a permitir que le saboteara el encuentro. El único pecado que cometió Reyna es preguntar si qué estaba haciendo Emilio Soto Ibarra en la reunión si no es militante del partido. Algunos dicen que aun cuando la interrogante llevara jiribilla porque “Milo” aspira a la candidatura de Morena a la alcaldía, Arriaga no debería haber reaccionado como lo hizo: son signos de arrogancia y autoritarismo. Ante la respuesta de Arriaga, Reyna se levantó sin dudarlo y se salió. Otros la siguieron, como Antonio Mártir. Cuando llegó a venir, en lugar de promover la unidad, Arriaga agudiza la división en las filas morenistas.



La condición. Dicen que en el Partido Revolucionario Institucional se refuerzan las señales para la definición de la candidatura a la alcaldía de Ahome. En primer lugar se agotará la vía de que uno de los del gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel sea el ungido. Es decir, entre Álvaro Ruelas Echave, director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa; Bernardino Antelo Esper, director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, y el subsecretario de Planeación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno. Sin embargo, el requisito es que estos tres se pongan de acuerdo porque de lo contrario se va a tomar una decisión diferente. Y es aquí donde la carta del líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez se puede soltar. Ya a algunos priistas y no priistas les cayó el veinte de por qué el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, no deja suelto a “Mingo” Vázquez, solicitado por otros partidos políticos. O sea, unos y otros traen plan B.



El mensaje. Lo que llamó la atención es que prendió la confesión del director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, de que aspira a gobernar Ahome. Esto no es desconocido para nadie, pero hacerlo en el contexto actual que vive el PRI y los otros partidos tiene su connotación. Prueba de ello es que fue invitado al festejo del día del delegado de Vialidad y Transporte en el Valle del Carrizo, Francisco Vázquez Ramírez. A la celebración en el Poblado 5 del Día de San Francisco también estuvieron invitados Marco Antonio Osuna Moreno y Álvaro Ruelas Echave. Angulo Castro y Osuna Moreno fueron los que asistieron y se habla que Ruelas Echave no estuvo por causa de agenda.



Omisos. Si Diana Rubio detectó malos manejos de los recursos por casi un millón de pesos cuando llegó como gerenta de Administración y Finanzas por qué hasta ahora se cacaraquea eso y que se sepa no se ha interpuesto una demanda penal contra los responsables. De su arribo a ese puesto tras la destitución encubierta como renuncia de Rodrigo Robles ya pasaron ocho meses. Y más si el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, y la propia Rubio aducen que eso es independiente del resultado de la auditoría que realizó Sergio Leyva Germán.



Dolor. De luto el medio deportivo por la muerte de Olavo Salcido, impulsor del deporte en Ahome. No pudo vencer al coronavirus como tampoco lo pudo hacer recientemente el expresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa Ezequiel Herrera Sandoval y el exdirector de Servicios Públicos en Ahome, Gilberto Limón. Esto impacta en la sociedad pese a que los informes oficiales indican que los casos van a la baja y las actividades productivas y de servicios se reanudan. Lo que contuvo la incertidumbre es que el gobernador Quirino Ordaz haya puntualizado que en este año no se regresará a las aulas.