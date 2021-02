Sigue el cinismo entre los funcionarios de Chapman

Patadas de ahogado. Si los ahomenses creían que ya habían visto todos los “actos de cinismo” de la administración del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno, se equivocaron. Al registro de este como aspirante a la candidatura a diputado federal en Morena y del secretario Juan Francisco Fierro para alcalde, lo mismo que la directora de Planeación, Juana Minerva Vázquez, y el director del Instituto Municipal del Deporte, Felipe Juárez, siguió el colmo de los colmos: se registraron como aspirantes a las candidaturas a las diputaciones locales por el 02 ¡la tesorera Ana Ayala Leyva; por el 03 el director de Participación Ciudadana, Héctor Morales; por el 04 Angelina Hernández, y el 05 el director de Salud, Francisco Espinoza Valverde! Cuando estos dieron a conocer a través de sus voceros y aduladores por conveniencia el registro, muchos lo tomaron como broma, pero no. Se habla que Chapman se los ordenó. Algunos aseguran que a este el coronavirus en verdad no solo le afectó en lo físico, sino también le dejó secuelas mentales, como él mismo confesó tras reaparecer luego de librarla del virus.



Descaro. La tesorera Ana Ayala está en la misma situación del alcalde Chapman: sentenciada en firme por violencia política en razón de género. Por eso, muchos ahomenses se quedan asombrados sobre la “sangre fría” que tienen para contestar el formato de registro en el que se les cuestiona de si están sentenciados en firme por violencia política en razón de género. Son capaces de haber contestado que no. Le siguieron para adelante por soberbia. Dicen que si Morena va con estos el PRI tomaría oxígeno en la elección del 6 de junio así los apoye el malovismo, el vargaslanderismo y otros más que están en contra de Mario Zamora Gastélum y Marco Antonio Osuna. De ese pelo es el descrédito del chapmismo.

Un fiasco. Si el gasto de 237 mil pesos en la instalación de una pluma en el estacionamiento de Palacio Municipal para que a la casta divina del chapmismo no la perturbe algún intruso los desgastó aún más, la revelación de la contratación de un instructor de gimnasio en Japama y en 15 días lo sindicalizaron por ser “amigo e instructor personal” de la gerente de Administración y Finanzas de Japama, Diana Margarita Rubio, y por órdenes de “arriba, de Palacio”, acabó por desnudar la naturaleza de esta administración: la falsedad, la hipocresía, el derroche, el influyentismo y otras lindeces. Ya no engañan a nadie. Resultaron todo un fiasco.



Al negocio. Dicen que el alcalde Chapman ya ni la burla perdona a los ahomenses. La salida de Paúl Corona como director de la Unidad de Inversión la justifica de que este optó por irse a sus empresas que seguir en su gabinete, lo que a él le hubiera gustado. Su versión mueve a risa cuando algunos integrantes del círculo de poder municipal se han encargado de confesar que lo corrió porque ya no aguantaban su voracidad. Se sabe que Corona fue uno de los que financió su campaña, por lo que tenía “manga ancha” en el gobierno municipal y por el cual fue sobreprotegido. Y sí, dicen que Corona se fue a su empresa ¡proveedora del Ayuntamiento!, por la que fue denunciado y exculpado por el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix. Y todavía quieren seguir gobernando con el cuento de que son diferentes.

Cae más luego... Agustín Peña Rivas, candidato del PAN a la diputación federal, empezó con el pie izquierdo. Entró en pláticas con uno para que le maneje su imagen. Pues resulta que este se da golpes de pecho en su “moralismo falso” que critica a los medios a los que considera corruptos. Lo mismo al PRI y al PAN. Pero da la casualidad que les ha servido a estos en el gobierno y en campañas electorales, como ahora lo pretende hacer con el candidato panista. ¿Dónde está la moral y la congruencia?