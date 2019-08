La gente se pregunta si aún sigue la emergencia, después de los estragos que dejaron a su paso las lluvias que arrojo “Ivo”, porque hasta ayer al mediodía todavía había familias en los albergues, y brigadas médicas del sector salud atendían a personas de Las Mañanitas para prevenir epidemias. Para hoy está anunciada la visita del gobernador Quirino Ordaz, quien hará una gira por las zonas devastadas.

Aquí en Ahome se adelanta que el gobernador visitará el ejido Louisiana, Leyva Solano y la colonia Diana Laura, unas de las más golpeadas por las lluvias, y siempre la visita de Quirino sirve para activar al personal de diversas dependencias que buscan que a su llegada encuentre un ambiente de trabajo y de atención, de lo contrario se relajan y tarda más en llegar la ayuda a los damnificados.

Personal de la Coepriss también trabaja a toda prisa visitando las colonias populares, y los funcionarios del Ayuntamiento, cuando menos los de Obras Públicas, Japama, Seguridad, Salud y Protección Civil, hacen recorridos evaluando los daños y haciendo presupuestos de lo que costaría la reconstrucción. Proliferan las cintas ámbar delimitando las calles donde hay socavones y lo más seguro es que en los próximos días sigan apareciendo más porque casi todo el sistema de drenaje de la ciudad está carcomido.

Cuando menos el alcalde Billy Chapman acaba de dar una buena noticia que genera esperanzas hacia el futuro: que ya se está licitando la primera fase de desviación del dren Juárez, a la cual el gobierno federal le destinará por lo pronto 70 millones de pesos de los 200 que se necesitan para concluir la obra. Después de varios sexenios se ve una luz a la salida del túnel, y hay que rogar para que después no diga o se descubra que esa no era la solución definitiva a las inundaciones.

Antes de venir a Los Mochis, el gobernador acaba de inaugurar la reconstrucción de la carretera a Imala, en Culiacán, con una inversión de 184 millones de pesos, y en Guasave anunció que pedirá la declaración de zona de desastre, aunque a nivel estatal no cabe duda de que sigue la psicosis del estado de emergencia porque las lluvias del fin de semana solo son el inicio y una probadita de lo que se puede venir durante la temporada de huracanes.



Popurrí. En condiciones difíciles, con la mayoría de las escuelas aún con las huellas de las inundaciones, y algunas de ellas acondicionadas todavía como albergues, más de 500 mil estudiantes de educación básica regresan hoy a clases y con el inicio del ciclo escolar se reactiva también la economía, aunque desde hace varios días los padres y las madres no hayan la puerta con las inscripciones y la compra de útiles escolares.



HEROÍNA. Causó furor entre los mochitenses una joven que el viernes, durante las lluvias torrenciales, recorrió en un jeep gris el centro de la ciudad y las colonias, levantando y dándoles raite a sus casas a las personas que se habían quedado varadas a la salida de sus trabajos y que no tenían en qué transportarse. Aseguran que se llama Cinthya Beltrán y varios negocios le ofrecen recompensas. Todo un ejemplo para seguir.