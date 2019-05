Sigue ola de atracos

Las historias se escuchan por todos lados. Prácticamente los temas de la inseguridad y los asaltos dominan la agenda pública. No es la política local, nacional, ni el deporte o la religión. El tema de conversación es la inseguridad, y en específico, la ola de asaltos que se dan en Mazatlán.

Es difícil saber de alguien que no conozca a una persona que haya sido asaltada. Hay puntos rojos y situaciones gravísimas, como los atracos que se dan contra estudiantes al salir de sus escuelas. La secundaria Federal 1, por ejemplo, ha presentado casos.

Los vecinos de la zona tienen miedo a salir a la calle porque por sus calles constantemente rondan sujetos en motocicletas que pasan varias veces durante el día, como haciendo rondines para estudiar los comportamientos de sus posibles víctimas.

Y en eso han sido exitosos.

Se han dado asaltos sin que las autoridades puedan ponerles un alto. También nos han reportado casos de personas que son asaltadas al salir a hacer ejercicio. Incluso en pleno malecón, ya con luz de día y con uso de violencia, donde se registran con la aplicación para las bicicletas públicas.

Lo peor es que la ciudadanía no tiene confianza en las autoridades, porque la regla es que no se haga nada. Incluso reportar un robo implica ir a hacer trámites para presentar la denuncia formal, con facturas de lo que le fue sustraído, como si todo mundo trajera estos papeles encima.

Ya hace unos días asesinaron a un conductor del transporte público durante un asalto. Si esta situación no se controla, llegaremos al grado de que la gente empieza a tomar justicia por su propia mano, como en otros estados lo cual debe evitarse a toda costa dando más seguridad.