Sigue sin dar la cara

El empresario Carlos Ramírez no se presentó a la audiencia en el juzgado en el que se lleva a cabo el juicio de fraude contra los productores de trigo y maíz que le entregaron la cosecha hace ya 18 meses.

En las dos primeras citas, justificó no acudir por motivos de salud, lo que el juez desechó la última por no tener su soporte médico. Ayer no se presentó porque se amparó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En realidad, Ramírez solo ha buscado medidas dilatorias para no pagarle a los productores de quien se aprovechó: uso la producción para su beneficio personal.

Dicen que el dueño de Multigranos resolvió sus problemas económicos, pero dañando a los productores y sus familias, algo condenable.

Desde el inicio del problema, Carlos Ramírez solo ha finteado que quiere restituir el daño a los hombres del campo. Solo gana tiempo con la complacencia de las autoridades federales y estatales que quedaron en ridículo.

Los productores ahora están dando la batalla por la vía judicial, la que se espera que sea más efectiva que la intervención de los funcionarios federales y estatales.