Siguen actitudes irresponsables

Elementos de Protección Civil suspendieron 10 fiestas en Ahome porque aún no están permitidas como una medida para prevenir el coronavirus.

La acción se realizó este fin de semana en el operativo que se implementa en la lucha contra el virus que hasta ayer había dejado ya 520 muertos y más de mil 500 contagiados en el municipio.

Esos son los datos oficiales de la Secretaría de Salud en Sinaloa, pero las cifras son mucho más cuando menos en los contagiados. Es cierto que en Sinaloa los casos están controlados porque se llevan días que se registran ligeramente más de 100 contagios después de reactivarse las actividades económicas cuando se calculaba que iban a repuntar.

Los sinaloenses se han cuidado más, pero todavía hay algunos que asumen actitudes irresponsables.

Si se sabe que las fiestas no están autorizadas y que la aglomeración de gente constituye un alto riesgo de contraer y propagar el coronavirus, pues simple y sencillamente no se deben de realizar.

Si hay personas que se cuidan para no contagiarse y de todos modos se les pega por lógica quienes no lo hacen son más propensos. Y luego se indignan porque ven por su salud.