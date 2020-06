Siguen calladitos los funcionarios de Ahome

La gerente comercial de Japama, Karla León, carga hasta guarura que, además, le sirve de chofer, y la Junta en números rojos

Sin respuestas. Mudos y sordos se quedaron los funcionarios municipales de Ahome al quedar descubiertas sus intenciones de desplazar a PASA con la recolección de basura y hacer ellos “su propio negocio” o atraer una inversión más para el municipio de Ahome, porque de que deja dinero este cambio, sí que deja. Si por algo cada administración quiere el negocio de la basura. El asunto aquí es que los representantes de las dependencias inmiscuidas en el tema deberían haber opinado o mínimo deslindarse de responsabilidades, pero hasta el momento sólo Iván Gálvez, director de Servicios Públicos Municipales, tiró la bolita a la tesorera, y Carlos Grandío, director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dijo que no hay permiso para desmontar el terreno, pero de lo verdaderamente importante, nada. Los directamente involucrados, Paúl Corona, de la Unidad de Inversiones, y Ana Ayala, de la Tesorería Municipal, siguen calladitos. ¿Por qué se les olvida tan pronto que quien paga sus sueldos es el pueblo de Ahome?



Sorpresa. Llamó la atención de los ambientalistas, arquitectos e ingenieros las declaraciones de Luis Valle, vicepresidente del Consejo de Desarrollo Urbano. Dijo que finalmente es el alcalde como presidente del Consejo quien decide qué proyectos se aprueban o no, pero le recuerdan que son los consejeros (arquitectos, ingenieros, constructores...) quienes aprueban los usos de suelo, basados en la mezcla de usos vigente y las normas aplicadas. Ahí nomás.



¿Y la austeridad? Si la intención del municipio fuera dar un mejor manejo a los recursos públicos, deberían comenzar por la austeridad, como lo ha dicho Billy Chapman y que claro está, dista mucho de ser verdad. Para muestra basta con mencionar la sorpresa de todos ayer en Palacio Municipal, al darse cuenta que la gerente comercial de Japama, Karla León, carga hasta guarura que, además, le sirve de chofer. Ver para creer. Si Japama está en números rojos como lo mencionan y tiene problemas económicos “arrastrados” por las pasadas administraciones, según el discurso de Chapman y de su gerente, Guillermo Blake, entonces ¿quién paga el sueldo de esa persona? Eso sí, ayer hasta subgerente de Tesorería de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome nombraron. No que mucho gasto antes, pues...



Plantados. Los funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf) dejaron plantados ayer a los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama), reunión en que los gerentes Javier Soliz y Guillermo Blake firmarían un convenio de pago para que la paramunicipal del alteño municipio le pague una deuda de 11.5 millones por brindar el servicio de agua potable a algunas comunidades desde la administración de la Junta de Agua ahomense, pero simplemente el documento quedó sin firmas. Antes, el alcalde de Ahome, Billy Chapman, había hecho sus gestiones ante la alcaldesa Nubia Ramos, de El Fuerte, por no decir que fue a cobrarle, con lo que parecía que el problema se solucionaría, pero al parecer no fue convincente con sus palabras. Algunos dicen que sus modos no le ayudaron. ¿Por qué no asistirían? Nubia Ramos aún no ha contestado.



Freno político. El coronavirus sigue frenando las actividades políticas. El mismo dirigente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, dio a conocer a través de sus redes sociales que había dado positivo a Covid y tiene fe en Dios en que saldrá de la enfermedad. El que también parece haber tenido freno es el promotor deportivo y conocido aspirante a la alcaldía de Ahome, Mingo Vázquez, uno de los políticos más movidos antes y durante la pandemia, que de repente se desapareció y a los días se dijo que estaba en aislamiento por precaución. No se puede dejar de lado el lamentable fallecimiento del líder del PT en Ahome, Mario Flores, y ahora también el esposo de la exregidora y exasesora del alcalde Patricia Ramos Kelly. ¡A cuidarse!