Siguen las tomas de las escuelas por el calorón por falta de luz y aires acondicionados

Los padres de familia de la Escuela Secundaria General número 2 Elisa Mena Valdez de Juan José Ríos tomaron el plantel en demanda de que se solucione el problema de la luz y aires acondicionados.

LO ANTERIOR porque los alumnos ya no soportan el calor en los salones, lo que les ha causado mareos, dolor de cabeza, sangrado de nariz, entre otros malestares. Incluso, algunos hasta se han desmayado. Los pa-dres ya no quisieron que sus hijos su-fran eso. No los atendieron por las buenas, ahora van con otras acciones.

NO SON LOS ÚNICOS con este problema, ya que en la zona norte de Sinaloa hay otras que también cerraron a días de haber regresado a clases presenciales. Se regresaron a sus casas para que sus hijos tomaran clases por la vía virtual. Sin embargo, tuvieron que hacer movimiento para que se les tomara en cuenta y solucionara el problema. Batallaron, pero unas lo lograron, otras están en vías y otras de plano no tienen para cuándo se les atienda. Las clases virtuales es la alternativa para estos, pero el proceso de aprendizaje-enseñanza no es el más adecuado. De hecho, el argumento de las autoridades estatales y educativas era ese, de que tenían que regresar a las aulas pese al covid para que hubiera condiciones mejores de enseñanza-aprendizaje.

SE ENTIENDE la respuesta de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de que el problema rebasa su capacidad económica, pero tienen que hablar con la verdad con los padres y personal de las escuelas. Tienen que hacer compromisos de solución y cumplirlos.