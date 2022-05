Silencio y tibieza; cómplice favorece excesos de ‘El Químico’

audima

Mudos y tibios. El silencio despierta sospechas. La tibieza al abordar el tema manda por igual un mal mensaje. Es el tema del escándalo que provocó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, al autorizar la compra de luminarias con un costo superior a los 400 millones de pesos. Sin licitar. El Congreso del Estado, tan bravo en estos momentos contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a quien le buscan aplicar el desafuero, ha permanecido mudo en torno al gravísimo caso de una compra directa que involucra una cantidad de dineros histórica para Mazatlán. Feliciano Castro, líder de Morena en el Congreso, está más ocupado en fincarle responsabilidad a Estrada Ferreiro y responderle todas las acusaciones y descalificativos que le lanzó el alcalde de Culiacán. Nada, absolutamente nada han dicho, y mucho menos fijado postura en el caso Mazatlán. Quien fijó posición, pero de manera tibia, fue el dirigente de Morena en Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero, quien pidió que se investigue, y si se encuentran irregularidades, que se sancione a quien o quienes hayan intervenido. La Auditoría Superior en Sinaloa, a pesar de haber recibido ya la denuncia formal del caso, su silencio ofende.

El Comité de Adquisiciones del municipio no pudo aclarar las dudas planteadas por un grupo de regidores que exigieron transparentar la compra. En la denuncia que tiene en sus manos la ASE, también se incluyó a la empresa Azteca Lighting.

Pasó lo que tenia qué pasar. Para el hoy embajador de México en España, el exgobernador Quirino Ordaz Coppel, la resolución del Tribunal de aprobar su expulsión del PRI era algo que se esperaba. Ordaz Coppel comentó por vía telefónica que presentó su recurso de revisión a la decisión del PRI nacional de expulsarlo como militante, porque lo consideró importante y necesario. El argumento es que no ocupa ninguna posición partidista y si una representación del país, ajena a partidos y colores. La decisión empujada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no es ajena a intereses políticos con miras a las elecciones que habrá el domingo 5 de junio y la del 2024. Quirino por cierto está avanzando un interesante programa de intercambio educativo con la Universidad de Salamanca.

Por cierto. Las circunstancias en torno a la elección de nuevos dirigentes del PRI en Sinaloa al parecer están favoreciendo al exgobernador Mario López Valdez. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, no quiere saber nada que “huela” a los exgobernadores Juan S. Millán, Jesús Aguilar y Quirino Ordaz. Tampoco lo que opine el empresario Jesús Vizcarra. Por decantación le quedó Malova. Y se habla de que este pudiera ser quien “recomiende” al próximo dirigente priista en Sinaloa. Habrá que observarlo.

Elecciones sin narco. Ya el PRI puso el dedo en la llaga. Y el senador sinaloense, Mario Zamora, lo puso en la mesa en una de sus recientes intervenciones en el Senado. Algo están viendo que las elecciones que vienen para renovar gobernador en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas pudieran verse afectadas por el interés del crimen organizado. Ya en las elecciones del 2021 se dio la participación de los poderes fácticos. ¿Cómo podrán evitarlo?