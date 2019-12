Sin AMLO no son nada. Los de Morena deberían estar preocupados. En el fondo lo saben. Pero lo disimulan. O tal vez creen equívocamente que por sus méritos alcanzaron el cargo que hoy ocupan. De frente a lo que será el proceso electoral en Sinaloa el 2021, los dos senadores de Morena, Imelda Castro y Rubén Rocha Moya. Así como los diputados federales, cuyos nombres y presencia están perdidos en el imaginario de los sinaloenses. No se diga de los diputados locales, inmersos en los constantes escándalos que han caracterizado a la presente legislatura. Los más conocidos son sus alcaldes. Y habría que ver cómo los reconoce el ciudadano. Ningún alcalde de Morena se ha escapado del escándalo. De las denuncias de corrupción, de los señalamientos de nepotismo. Proclives a descalificar a los medios de comunicación. Y atacar con todo el peso de su autoridad a quienes se atreven a disentir. Esos son los alcaldes de Morena en Sinaloa. Desde el regidor más sencillo hasta el senador más encumbrado, todos se sienten con el peso suficiente para aspirar a los cargos de elección popular que estarán en juego el 2021. Creen a pie juntillas que será tan fácil como les resultó la elección del 2018. Muchos sin hacer campaña. Sin siquiera despeinarse, de repente se vieron como ganadores. ¿Y se la creen? Así como el ciudadano se las cobró con creces a los priistas y panistas que abusaron de sus cargos. Que hicieron de la impunidad una forma de vida. Que se robaron todo lo que pudieron. Así podría ser la reacción del ciudadano cuando día con día se están dando cuenta de que se equivocaron al llevar a las presidencias municipales, al Congreso del estado, a la Cámara de Diputados y la de Senadores, a personas sin capacidad. Improvisados. Y lo que es peor, poco solidarios en la realidad con los sinaloenses.

Se buscan líderes. A los partidos de oposición a Morena en Sinaloa les urge encontrar líderes que se conviertan en verdaderos contrapesos políticos. Pese a la ausencia de estos líderes, Morena ha venido perdiendo espacio entre los “indecisos”. Claro que como marca, sigue arriba. Ni quién lo dude. Pero enfrente no tiene adversarios que convenzan al ciudadano. ¡Vaya!, que por lo menos le siembren la posibilidad de mejorar realmente. No los hay. Por eso, tanto al PRI, como al PAN, al PAS y a todos los demás grupos políticos no afines a Morena, les urge encontrar los auténticos liderazgos que les permita por lo menos entrar en competencia. Y no se trata de los de siempre. Ya el ciudadano los conoce y a muchos les perdió la confianza. Se trata de encontrar los liderazgos naturales y caras nuevas que capturen la confianza del ciudadano. Del indeciso. Del que habrá de decidir el 2021 de acuerdo con lo que la persona represente y se identifique con los que ejercerán su voto.

Certidumbre y solución. Juan Alfonso Mejía tiene razones para sentirse satisfecho. El secretario de Educación Pública en Sinaloa cierra el año solucionando más del 90 por ciento de las demandas presentadas por el sector magisterial. Como es sabido, cada fin de año, los rezagos en la respuesta de demandas del magisterio hacen crisis. Ahora, “El Negro” Mejía recibió la instrucción directa del gobernador Quirino Ordaz Coppel para buscar la solución de las demandas de maestras y maestros. Con apego a las nuevas disposiciones emanadas por la nueva Ley de Educación y conforme a lo dispuesto por el Gobierno Federal, a los docentes este 2019 se les dio certeza laboral y para el 2020 se le sumará la certeza económica. Sinaloa avanza en materia educativa. Y así lo reconoció el mismísimo secretario, Esteban Moctezuma Barragán.