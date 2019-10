Sin Plan B. Como si la incapacidad de evitar que los escuinapenses se quedaran sin el abasto del agua potable no fuera suficiente, durante los varios meses que la CFE advirtió el riesgo de cortar el servicio de energía al acueducto, la Jumapae nunca hizo un “Plan B” para proveer del vital líquido a los ciudadanos ante un posible desabasto. Hasta ayer, el gerente de la dependencia, Juan Manuel Grave Inda, se declaraba sin capacidad de llevar agua a las miles de familias afectadas por la falta de esta. Argumentaba que el Ayuntamiento contaba con una sola pipa de agua, pero tampoco anunciaba si ya había solicitado el apoyo de Ceapas. Eso sí, hace apenas una semana la administración municipal que encabeza el morenista Emmett Soto Grave presumía de la inversión que se hacía para regenerar las oficinas de la Jumapae en momentos en los que debía 4.5 millones de pesos a la CFE. La crisis por las malas decisiones administrativas explotó y quienes están pagando el error son los ciudadanos.

Propone y no suelta más. La propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de eliminar los exámenes de admisión de las universidades para otorgar la educación universal a todos los jóvenes no les deja buen sabor de boca a los rectores de las instituciones públicas, ya que mientras el mandatario federal propone e insiste con el planteamiento, los rectores están sufriendo por la falta de presupuesto, el cual viene cada vez más reducido de la Federación. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, dijo que quitar los exámenes sería una violación hacia la autonomía de las universidades, pero también es cierto que un examen no define la capacidad de un estudiante y todos tienen el mismo derecho a estudiar.

Sin privilegios. El Servicio de Administración Tributaria va a obligar a que paguen impuestos todos aquellos que oferten un servicio o un producto a través de catálogos o por medio de las plataformas digitales. Cuando se creía que las cosas con el SAT no podían estar peor, llegará la reforma al Código Fiscal de la Federación 2020 con la cual se acabarán los privilegios de hacer compras en línea a costos muy bajos, pues ahora todas estas plataformas se verán obligadas a incrementar los precios de sus productos porque tendrán que pagar impuestos. Además, pese a que por una parte las autoridades alientan a la ciudadanía a ahorrar, por otro lado los ahorradores reciben una puñalada, ya que con esta reforma se les estará quitando hasta el 1.45 por ciento del dinero que con tanto sacrificio se ahorra, por lo que volverán las viejas prácticas de dejar los escondiditos bajo el colchón. Aunque existe la esperanza de que el SAT regrese algo de este dinero recaudado al realizar la declaración anual, también se corre el riesgo que el saldo no sea a favor y en vez de recuperar algo se tenga que pagar más.

Obligados a desvelarse. Muchas molestias está provocando sacar una cita para obtener la tarjeta inteligente, pues los interesados tienen que quedarse despiertos de 00:00 a 01:00 horas o de 05:00 a las 07:00 horas porque es el horario en que el sistema está abierto, pero lo que se les olvida en el Gobierno estatal es que todavía son muchas las personas que no cuentan con computadoras en sus casas y no pueden pagar el servicio de internet. Está bien que el Gobierno estatal esté digitalizando la prestación de algunos servicios, pero que no se pase, porque no todas las familias son afortunadas de tener tecnología en casa y tienen que sacar esta cita por internet. Se dijo que el problema se arreglaría este día. Ojalá que sea así; de lo contrario, tache para el encargado de Innovación.

Ahorros que no se ven. Mucho se está presumiendo que esta actual legislatura ha realizado millonarios ahorros, los cuales no se ven por ningún lado, pero no dicen que aún se continúa con privilegios adentro del Congreso, entre ellos que durante las sesiones largas se les da comida a los diputados. Por qué aquí no aplican la austeridad y se llevan su lonche, como lo hace un gran porcentaje de sinaloenses. Diputados, hay que entrarle a la moda del tupper.