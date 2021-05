Sin agua en las comunidades de Ahome

Los pobladores de 21 comunidades de Ahome se quedaron sin el servicio del agua potable por los bajos niveles de agua que arrastran los canales que llevan el vital líquido a las plantas potabilizadoras.

El problema se está concentrando en la sindicatura de San Miguel, pero se podría extender a otras partes del municipio.

Estos son los primeros efectos de la escasez de agua en las presas que se encuentran ya solo con la capacidad para el consumo humano.

Y es que la Comisión Nacional del Agua hizo público que ya no hay agua para riego de los cultivos, muchos de los cuales están en pie.

Esto va a ser un problema mayor porque esos cultivos ocupan agua para poder llegar a su etapa final.

De hecho, algunos productores sacan agua de los canales con “bombas charqueras”, para regar sus cultivos.

Sin embargo, esto afecta a los pobladores de las comunidades que no tienen el servicio del agua potable porque el vital líquido no llega a las plantas potabilizadoras. No hay suficiente agua y todavía la saquean los productores de los canales.

Esto con la complacencia de los líderes de los módulos de riego y las autoridades que no ponen un alto a esa acción.