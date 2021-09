Sin agua hoy en Mazatlán y con restricciones en la avenida Gabriel Leyva

Corrtes y cierres. Si hoy, después de las 07:00 de la mañana abre la llave y no sale agua, que no le sorprenda. La Jumapam mantendrá restringido el suministro de agua para una amplia parte de la ciudad. Son 34 colonias que desde las 07:00 horas y hasta las 22:00 carecerán de agua en sus tomas domiciliarias. La dependencia anunció el corte de servicio desde el martes pasado para que los usuarios tomaran previsiones. De manera simultánea, se restringirá también el flujo vial en la avenida Gabriel Leyva y sus interconexiones.

Serán cerrados los cruces viales de la avenida Gabriel Leyva con avenida Internacional, en la colonia Juárez; y con avenida Pesqueira, junto al Puente Juárez, para hacer la pavimentación de esos dos pasos. Todo esto, como parte del proyecto de regeneración urbanística que se hace en esa vía, lo cual incluye la sustitución del sistema de drenaje.

La visita. Si todo sale conforme a lo planeado, el 15 de octubre, el gobernador del estado estará de gira de trabajo en Escuinapa. Será, quizá, la última visita que realice el mandatario antes de que finalice su periodo de gobierno. Lo hará para entregar varias obras y proyectos, como es el acueducto, el malecón de Teacapán y la zona gastronómica del mercado municipal. Le esperan, sin embargo, algunas quejas, como la de los locatarios que han permanecido tres años fuera de sus locales por el retraso de la obra.

Por una salida tersa de Ríos Estavillo. El próximo gobernador, Rubén Rocha Moya, reafirmó ayer que está buscando una salida “amable”, si así se puede decir, del fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, a quien por ley aún le quedan poco más de dos años al frente de esta responsabilidad, pero la intención de quien despachará en el Tercer Piso a partir del 1 de noviembre próximo es cambiarlo, pues ya no es un secreto que el fiscal, más allá del trato institucional, no la lleva bien ni con Rocha ni con el próximo secretario general de Gobierno, el magistrado en retiro Enrique Inzunza Cázarez. Es también sabido que esta posición, que podría quedar vacante en los próximos meses, ya la quieren algunos, y entre ellos suena el nombre del abogado ahomense José Luis Polo Palafox, quien preside la Federación de Abogados de Sinaloa y no hace mucho recibió un fíat notarial por parte del Gobierno del Estado, además del exprocurador general de Justicia, Óscar Fidel González Mendívil, actual titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, además de los que se puedan ir sumando en las próximas semanas.

No hay naturalización de puestos. Ya encarrerado, Rubén Rocha refirió que su administración hará una reducción en la estructura de Gobierno y recurrirá a un programa de austeridad, es decir, reducción de gastos suntuosos. Pero eso sí, aclaró que, aunque prevé eliminar Innovación y fusionar la Secretaría de Desarrollo Sustentable con la Secretaría del Bienestar (actualmente Sedesol), tampoco pretende ir a los extremos y volver infuncional al Gobierno del Estado. Incluso, afirmó que los burócratas que mueven y son el engranaje de la administración, tendrán todo su respaldo y respeto. “No podemos generarles inestabilidad”, reiteró ayer. También mencionó que a más tardar, el 30 de septiembre enterará sobre su gabinete, y que, si queda alguna pizcachita, ya la irá dilucidando, pero aclaró, por aquello de los aprontados, que los nombramientos están en veremos y que a nadie le ha dado un certificado de naturalización de puestos, para que quien lo quiera escuchar, lo escuche bien.