Sin agua limpia colonias de Mazatlán pero habrá megafiesta frente al mar para cerrar el año

Hay de prioridades a prioridades. Mientras el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, hace planes para tener una megafiesta frente al mar con música de banda y darle la bienvenida al año 2022, los mazatlecos siguen padeciendo la falta de agua limpia, derrames de aguas negras en calles y avenidas, y la falta de alumbrado público en colonias y zona rural del puerto. Las deficiencias en los servicios públicos saltan a la vista con solo recorrer la ciudad. La gente que vive alejada de la franja turística y del área comercial es la más vulnerable a los delincuentes, quienes, amparados por la oscuridad de la noche, cometen delitos sin ser detenidos. Ciudadanos han reportado infinidad de veces fallas en el alumbrado público, y solo les avisan que pronto acudirán. De acuerdo con la información del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, al departamento de Alumbrado Público le asignaron dos partidas de dineros para su funcionamiento. La primera de 87 millones 425 mil 156 pesos, y la segunda de 7 millones 653 mil pesos. Pese a esta carretada de millones para su operatividad, el servicio de Alumbrado Público sigue siendo deficiente, y más en la zona rural, donde el regidor Reynaldo González ha invertido parte de su sueldo en la compra de focos y balastras para hacer funcionar las lámparas.

Pero no se confíe. Mazatlán reportó ayer ocho casos activos de Covid-19. Es la cifra más baja desde que a principios de este año se registraron nueve casos. La Secretaría de Salud en su reporte epidemiológico tampoco reportó nuevos casos, menos nuevas defunciones. Se trata de una buena noticia, sin duda. No obstante, lo mejor que podría hacerse en estos casos es continuar acatando las recomendaciones de los trabajadores de la salud y no confiarse. En estos momentos, en el mundo se vive una nueva emergencia por la cuarta ola de contagios provocada por la cepa Ómicron. La recomendación es mantener de manera estricta los protocolos preventivos (el uso permanente de cubrebocas y gel antibacterial en lugares públicos, así como guardar la sana distancia) y reducir la interacción durante estas fiestas. De esa manera se mantendrán cortadas las cadenas de contagios.

Prevención. A propósito de protocolos preventivos, el alcalde de Mazatlán advirtió ayer que pese a las aglomeraciones reportadas en los últimos días en las zonas comerciales, donde la sana distancia ha brillado por su completa ausencia, no se cerrarán calles al flujo vehicular. Pero es algo que podría cambiar de un momento a otro. Y es que el munícipe es proclive a variar de parecer y, como el popular personaje de la televisión, “como hoy dice una cosa, mañana dice otra”. Lo cierto es que en la ciudad se nota un relajamiento por parte de los ciudadanos, quienes se sienten más confiados por contar con dos vacunas preventivas y hasta una de refuerzo.

Visita importante. Mazatlán se prepara ya para recibir la visita del secretario de Turismo en el país, Miguel Torruco Marqués. Se trata de una visita importante de Mazatlán, pues el funcionario viene a inspeccionar la regeneración urbanística de la zona turística del puerto y el avance de nuevos atractivos como el Acuario Mazatlán, cuyo avance está por arriba del 60 por ciento. Tan solo a principio de semana se le instalaron ya unos acrílicos gigantescos que permitirán las observación panorámica de los hábitats marinos. El diputado federal Leobardo Alcántara se reunió hace unos días con el presidente municipal, el polémico Luis Guillermo Benítez Torres, para detallar algunas actividades de la posible agenda del secretario. En Mazatlán se promueven nuevos proyectos para diversificar los atractivos de Mazatlán: un museo de cera, una plaza de la tambora que estaría donde hoy se encuentra la planta de tratamiento El Crestón, y una ruta del mezcal, al cual se integrarían pueblos pintorescos de Concordia, Rosario, Elota y Cosalá. Los anteriores son algunos de los temas que la administración municipal pretende tratar con el funcionario para potencializar al municipio como destino integral y diversificado.