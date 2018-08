Sin agua por prevención

La contaminación ambiental o del agua, y todos los riesgos que eso supone, no son efectos contravenientes de acciones a la ligera ni declaraciones inmediatas para controlar situaciones que a diario atentan contra la salud humana.Se habla de continuos esquemas en donde el atentar contra el medio ambiente está latente. Contaminación en presas, lagos, plantas potabilizadoras y demás representan una situación grave para el hábitat natural.En el norte del estado, la volcadura de un transporte de productos químicos en un canal que abastece de agua a la planta potabilizadora, que a su vez provee del elemental servicio de agua potable a media ciudad de Los Mochis, una población de casi medio millón de habitantes, amenaza con provocar un grave problema de salud de no tomarse las medidas pertinentes.Si bien el cuidado del agua no es parte de nuestra cultura, o al menos así lo deja entrever la dependencia cuando hacen su análisis sobre este tema, ayer, la ciudadanía sintió la presión, no sólo del cuidado sino del valor que el agua potable tiene en la ciudad al quedarse sin el servicio, en algunos sectores por unas horas, en otros, aún sin restablecerse.Milimétricamente, las autoridades tendrán que imponer normas de un alto grado de importancia que permita garantizar a la población un seguro modus de sobrevivencia.Hoy fue un derrame de un producto químico simple... ¿y mañana?