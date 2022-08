Sin apoyos opera turismo en Guamúchil

Una buena reactivación y promoción del turismo es la que hace falta en el municipio de Salvador Alvarado, una que beneficie todos los sectores de la sociedad, pero especialmente el comercial y económico. Durante esta temporada vacacional, turistas optaron por visitar más el pueblo mágico de Mocorito por sus encantadoras calles de adoquín y su percepción histórica de los edificios antiguos, y ello se vio reflejado en los altos porcentajes de ocupación que registraron los hoteles más conocidos en el municipio, los cuales iban desde un 80 por ciento hasta más de 200 por ciento de incremento en la demanda. De igual manera sucedió en el municipio costero de Angostura, ya que las paradisíacas playas y asombrosas islas resultaron el destino ideal para cientos de familias que buscaron sobrellevar el calor. Sin embargo, no fue así en Salvador Alvarado, pues los hoteleros reportaron baja demanda de alojamiento durante la última quincena de julio, y a decir verdad las calles de la ciudad se ven algo desérticas. Hace falta que pongan en marcha programas turísticos vacacionales que atraigan a los visitantes a la tierra de Pedro Infante, con eventos, ferias, actividades de verano, entre otras ideas que podrían generar una gran afluencia de visitantes. Es una lástima que la Dirección de Turismo que dirige Rubén Sainz Aguilar no tenga un apoyo económico gubernamental. Habrá que pedirle al alcalde Armando Camacho que gestione aportaciones o recursos para impulsar el turismo en el municipio, pues seguramente será un repunte comercial para muchos de los empresarios locales.

“Renovar o morir” dice una famosa frase, que al parecer no están tomando en cuenta en el Partido Acción Nacional en el Évora, porque en los tres municipios de la región, este grupo político ya se encuentra muy empolvado. No se sabe si siguen con fuerza para seguir con vida y enfrentar futuras elecciones. Uno de los municipios con mayor problemática es Mocorito, pues en el pueblo mágico hasta lucen desérticas las instalaciones del partido, nadie sabe nada de ese lugar, no se sabe si realizan reuniones o si tienen el objetivo de seguir en el ruedo, mientras que en Angostura y Salvador Alvarado, es también casi imperceptible la existencia del PAN. Sin duda tendrán que idear alguna buena estrategia para salir del atolladero y que la gente los recuerde, porque mientras que grupos como Morena y Movimiento Ciudadano hacen la lucha por figurar en público, y no perder la fuerza que han logrado conseguir hasta el momento, del Partido Acción Nacional no se escucha hablar ni para bien ni para mal.

Mocorito al parecer está recibiendo una gran participación de la sociedad, porque están a 200 mil pesos de conseguir llegar a la meta del impuesto predial urbano, que es de 1 millón 100 mil pesos. Una gran noticia es que tesorería esté a nada de lograr sus objetivos, sin embargo, no es necesario averiguar mucho para saber que esta cantidad no le rendirá para mucho al municipio, porque es bien sabido que son grandes las necesidades del pueblo, por lo que María Elizalde no deberá parar haciendo gestiones, porque solo así lograrán resolver algunas problemáticas, principalmente en servicios públicos.