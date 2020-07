Sin aumento para policías de Ahome

El alcalde Chapman optó por darle becas a los policías para sofocar la inconformidad luego de que no les dio aumento salarial en este año

Mejoralito. Atrapado con sus propias palabras, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no tuvo otra genial idea más que cooptar a los policías municipales con decirles que ya tiene listas las becas para otorgárselas. A los agentes no les cae mal, pero en el fondo lo que quieren es que se les otorgue un aumento salarial que durante muchos años se les daba en el festejo del Día del Policía. Este año no se les otorgó, lo que provocó agitación en la filas y para sofocarla Chapman les salió con las becas. Ayer, el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro; la tesorera Ana Ayala y el director general de Seguridad Pública, Francisco Rodríguez Ponce, ofrecieron una conferencia, pero no para anunciarles a los policías el incremento salarial sino para lo de las becas. Qué manera de sacarle la vuelta a lo esencial.



En marcha. Dicen que queriendo o no, el director general de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, Rael Rivera, se apanicó con la investigación que inició la síndica procuradora Angelina Valenzuela por las dudas que existen de un “gasto inflado” en la construcción de un módulo de baños en el estacionamiento del Cerro de la Memoria. De hecho, Valenzuela ya le pidió por oficio el proyecto técnico de la obra, como parte de la investigación. No hay dudas de que la síndica irá con todo para esclarecer si la inversión de un millón 350 mil pesos es lo que realmente se le metió a la obra o hubo “moche”. Algunos, como lo señala el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, dicen que hubo esto último porque la obra a ojo de buen cubero no corresponde al monto que se invirtió.



Marcado. En el fondo, al regidor panista Alfonso Pinto no le va ni le vienen los señalamientos del presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, quien lo acusó de ser comparsa del alcalde Chapman. Obvio está que Pinto niega jugar ese papel, pero algunos aseguran que es porque ya perdió la vergüenza. Pinto ya está marcado en el panismo, por lo que ya no se vislumbra futuro para alguna otra candidatura o posición interna. Por eso, muchos lo ven contento con el confort que le produce estar con los del poder en turno que se le acaba el próximo año. Lo que sí es que Pinto no engaña a nadie más que a sí mismo.



Por lógica. Dicen que los pasistas en Ahome vieron con buenos ojos la posición de su líder estatal Héctor Melesio Cuen Ojeda de ir solos en la elección del próximo año. Sin embargo, con eso algunos aprovecharon la recta para pugnar que los candidatos sean elegidos del interior del PAS y no externos, lo que parece se van a quedar con las ganas. Otros más, desde fuera, aseguran que es lógica la postura de Cuen cuando ve que el líder del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, ya anda en busca de otros personajes para la candidatura a gobernador, con lo que Cuen tendría dificultades para ser él el abandera de la alianza opositora. Y en el PAS no tiene ningún problema porque ahí sus chicharrones nomás truenan.



El turno. Por cierto, el que anda alborotado por la candidatura del PAS a la alcaldía de El Fuerte es Isidoro Armenta Baeza. Dicen que se la deben. En el proceso electoral pasado se le sacrificó porque la candidatura le correspondía a una mujer y fue Rosa María Martínez Cañedo, que perdió la elección y ni fu ni fa en el Cabildo, al que llegó como regidora por la vía proporcional.



La mano. Dicen que la directora de Planeación de El Fuerte, Evangelina Quintero, ejecuta un programa de apoyo a los fortenses, pero en un esquema diseñado para favorecer al PRI en las próximas elecciones. El punto está en que los beneficiados le devuelvan el favor al PRI, en lo que ya trabaja el líder priista Luis Miguel Torres.