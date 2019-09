Sin beneficio alguno. La Cuarta Transformación poco ha redituado en apoyos al sector pesquero de Sinaloa. Sin importar que la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión se encuentre presidida por el mazatleco Maximiliano Ruiz y que el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya sido la de un apoyo decidido, los apoyos no más no fluyen. El presupuesto para el programa de empleo temporal con el que se asisten a miles de familias que quedan sin ingresos por la veda del camarón sufrió un recorte de casi el 70 por ciento. El Gobierno federal nunca hizo fluir el presupuesto para el programa y solamente se ejercieron 30 millones de pesos del Gobierno estatal. De ello, el secretario de Pesca en el Estado, Sergio Torres, hizo una puntual crítica. Ahora, los más preocupados son el sector industrial de la pesca. A quince días de que inicien las capturas en altamar, la federación no ha respondido si habrá o no subsidio para la compra de diésel marino. Así, la incertidumbre prevalece en la pesca sinaloense y se estima que al menos el 40 por ciento de las casi 500 embarcaciones que constituye la flota camaronera de Sinaloa no salga a pescar en el inicio de la temporada.

Informe legislativo. A propósito de legisladores, el diputado federal Maximiliano Ruiz se encuentra recorriendo los municipios del sur de Sinaloa para dar su informe de actividades legislativas. Ya lo hizo en la populosa colonia Juárez de Mazatlán y en la cabecera municipal de Concordia. Entre las cosas que el diputado resalta, es el apoyo que se ha gestionado para auxiliar a los ciudadanos afectados por fenómenos naturales en Sinaloa. Sin embargo, a los pescadores lo que le interesa saber es cuándo se liberarán (si es que sucede) los subsidios para el combustible de la flota camaronera y las organizaciones ribereñas.

Mucho ruido y pocas nueces. El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, presume mucho del apoyo que tiene en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, eso se ha notado muy poco en su Administración. Ninguno de sus grandes proyectos planteados durante su campaña por la alcaldía se han iniciado: no hay obras para enderezar el malecón, como lo anunció, ni para construir los estacionamientos contiguos al malecón. Alguna vez anunció que gestionaría la construcción de un tren que uniría a Durango y Mazatlán, además de una nueva terminal de cruceros en la Isla de la Piedra. Nada se sabe de ello. Pero ¿es que acaso hay obras propias del Ayuntamiento, además de las pavimentaciones dejadas pendientes en la anterior Administración? Habrá que preguntarle.

Problemas administrativos. Las dudas en torno a la honestidad del director interino del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado, provocadas por las acusaciones de los dos exdirectores (Óscar Blancarte y Marsol Quñónez) no es el único problema al interior de esa dependencia. También la falta de recursos está afectando a sus instalaciones. Tan solo en el Museo de Arte de Mazatlán se adeudan dos meses de servicios de energía eléctrica a la CFE y se corre el riesgo de cerrar los espacios que, de por sí, urgen mantenimiento.

Se cansó de esperar. Luego de esperar por casi un año, el Ayuntamiento de Culiacán al fin inició la cotización para adquirir las nuevas lámparas para sustituir las dañadas que se encuentran en diversos puntos de la ciudad, ya que todo parece indicar que el recurso que se tendría por parte de iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía Eléctrica, no se tendrá, y podría ser la misma comuna la que pague por las lámparas. Ayer, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro informó que se estaba realizando la cotización para que, una vez que la tesorera municipal autorice el recurso, iniciar con la compra. Son más de 30 mil lámparas las que necesita el municipio para brindar un servicio de alumbrado público de calidad en Culiacán. Cabe recordar que, desde hace ocho meses, el edil dijo que ya estaban por instalar las tan esperadas lámparas led; sin embargo, hasta el momento no hay avances.