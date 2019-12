Sin cambio. Cuando se pensaba que al fin reconocería el error de mantener una ríspida relación hacia los representantes de los medios de comunicación y que acataría la recomendación de la CEDH al pedir disculpas, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, terminó por abonar a la polémica. Dijo que no necesitaba pedir disculpas, pues sus diferencias no son con los periodistas, sino con los dueños de los periódicos. A estos últimos, considera el alcalde, no es necesario pedirles una disculpa. Sobra decir que los periodistas presentes solo hicieron mutis.

Adeudos. Los últimos años han sido muy caóticos en el Gobierno del Estado y en los Ayuntamientos por el retraso en el pago de los aguinaldos, de las primas vacacionales y de otras prestaciones, que ha llevado a manifestaciones y hasta a paro de labores en dependencias gubernamentales, por la incertidumbre y la molestia de los trabajadores para recibir esos pagos, a los que tienen derecho. Ayer fue el turno de los jubilados y de los pensionados del estado, quienes se manifestaron en las oficinas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) para denunciar que no se les ha pagado lo correspondiente al mes de diciembre. Ya han transcurrido 16 días, por lo que hicieron un exhorto al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que cumpla con enterar las retenciones que le hizo a los trabajadores, ya que el IPES presenta problemas financieros por un adeudo de 2 mil millones de pesos. Esto se ha convertido en una bomba de tiempo, que está a punto de hacer explosión, en perjuicio para los jubilados.

Aguinaldos. Quienes están muy contentos son los trabajadores sindicalizados en activo del Gobierno del Estado, al menos el 99 por ciento que ya recibió su aguinaldo, y en las próximas horas se cubrirá al 1 por ciento del personal de base. Además, este viernes saldrán de vacaciones los sindicalizados, con motivo del periodo navideño, y regresarán hasta el mes de enero. Así que son dos motivos para estar contentos, y solo esperan las fechas para descansar y convivir con sus familias.

Problemas. Donde se presentaron problemas fue en la Secretaría de Salud y en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se vieron afectados por situaciones externas para pagar la primera quincena a sus trabajadores. De acuerdo con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, por un problema bancario, el domingo 15 de diciembre se hicieron efectivos los depósitos al personal de la dependencia, que se desesperó, porque esperaba el dinero desde el viernes; y esto sirvió de lección, porque se están previniendo para que este problema no se vuelva a presentar. En el caso de la UAS, fue debido a un aspecto técnico, que las autoridades federales llamaron “ambiente controlado”, que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar, hacer un corte y tener un diagnóstico de sus cuentas y recursos que manejan. Desde el sábado esperaban que se hiciera llegar el recurso, pero fue hasta ayer cuando Hacienda los radicó en las cuentas de la máxima casa de estudios.

Asamblea. La organización Fuerza Social por México cumplió este domingo con cuatro asambleas estatales: en Aguascalientes (14), Nuevo León (15), Sinaloa (16) y Coahuila (17), para llegar a 17 aprobadas por el Instituto Nacional Electoral. En el caso de Sinaloa, el Figlostase congregó a 3 mil 108 personas, que fueron validadas por el INE; y ya solo le faltan cuatro más para cumplir con la meta nacional, por lo que prácticamente se convertirá en instituto político nacional. La asamblea fue coordinada por Armando Heráldez Machado, quien fuera regidor de Culiacán, y que ahora encabeza una nueva fuerza política, que está en vías de ser un partido político, para competir en el proceso electoral 2020-2021; al igual que las Redes Sociales Progresistas y México Unido, que ya cumplieron con el requisito de las asambleas: el primero, 21 estatales; el segundo 200 distritales.