Sin comprobarse injerencia externa en elección interna del PAN Sinaloa

La elección panista. El Partido Acción Nacional busca recomponer su situación. No será fácil. Y dos mujeres son las que buscan alcanzar la Presidencia del PAN en Sinaloa. Verónica Montaño y Roxana Rubio. Precisamente Montaño estuvo ayer en Mazatlán en trabajos de proselitismo. Ante los militantes plenamente registrados y con derecho a votar expuso su propuesta política, pero sobre todo la nueva realidad que vive el PAN en Sinaloa. Realidad que el mismo dirigente estatal Juan Carlos Estrada reconoce que es difícil. Que les fue muy mal en el último proceso electoral. Y ya con este reconocimiento los panistas saben que tendrán que luchar contra corriente y rescatar lo rescatable. La elección interna del PAN será el próximo 19 de diciembre. El registro oficial es de seis mil 700 militantes con derecho vigente para ejercer su voto. Sobre las versiones que indican que” fuerzas externas” con intereses creados con el actual gobierno podrían estar interviniendo, el propio Estrada reconoció que oficialmente no se conoce esa versión y que en cuanto se llegue a confirmar, se hará público.

El Químico en la mira. La Fiscalía General de Sinaloa ya tiene en su poder los portales de internet, con nombres, direcciones electrónicas y teléfonos con los nombres de quienes registraron esas páginas en Facebook. Se treta de la campaña que detonaron en contra del compañero periodista Felipe Guerrero. De entrada, los “perfiles” de esas cuentas son falsos y en su historial están dedicados para alabar las labores del Presidente Municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benítez y descalificar a quienes se atreven a criticarlo, a cuestionarlo. Como lo publicamos desde el inicio de la denuncia presentada por Felipe Guerrero, todos los caminos apuntan hacia el Palacio Municipal. Ayer en Culiacán representantes de la Federación de Abogados de Sinaloa demandó una investigación a fondo del caso. También Felipe Guerrero sostuvo un encuentro con la Fiscal General de Sinaloa Sara Bruna Quiñonez y sus principales colaboradores. Hay por el momento una intención de llegar al fondo de este caso y de los demás en los que esos mismos espacios de internet denunciados se han encargado de denostar a periodistas en Sinaloa. Esta la instancia de Inteligencia Cibernética que en el caso de la denuncia presentada por el compañero periodista Osvaldo Villaseñor logró desenmascarar a toda una red de “perfiles” que lo atacaron por atreverse a criticar al Parrido Sinaloense.

El riesgo de Ómicron es real. Cuando el Presidente López Obrador declaró que la nueva variante de Covid conocida como ómicron no es un riesgo para México. Comenzamos a preocuparnos. Porque el 2020 cuando ya estaba encima del país el covid-19, insistía en negar su presencia, su letalidad, el grado máximo de contagio. Incluso llegó a declarar en el abril del 2020 que el “virus había sido domado”. Y si a ese desenfado e inportamadrismo presidencial ante la pandemia se le suma las recientes declaraciones de Hugo López Gatell de que “se está exagerando” en relación a la variante ómicron. Entonces hay suficientes razones para estar preocupados. Contrario a lo anterior, en Mazatlán la secretaria de Turismo Rosario Torres anunció que se fortalecerán las medidas de salud en el puerto porque existe un gran riesgo de que esa variante llegue. Mazatlán recibe turismo extranjero y si no se tiene especial cuidado con eso, se estaría exponiendo a todos. Mientras que en otros países se han cancelado vuelos provenientes de África, donde se detectó a Ómicron, en México todo sigue como si nada. No hay restricciones para ingresar al país.