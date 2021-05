Sin concluir el proceso electoral en Sinaloa, ya tenemos ganador… Melesio Cuen

¡Ya tenemos ganador! No se trata de Rubén Rocha, candidato a gobernador por Morena-PAS. ¡No! Tampoco se trata de Mario Zamora, candidato por la Coalición PRI, PAN y PRD. ¡No! Ni siquiera se trata de Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano. Quien ya ganó en este proceso electoral que aún no concluye es ni más ni menos que Melesio Cuen, el líder y fundador del Partido Sinaloense. Y es que Cuen movió inteligentemente sus fichas. Su alianza con Rocha lo colocó en un factor importante de su campaña. Cuen no está atrás de Rocha. Tampoco adelante, pues hay que cuidar las formas. Está a su lado. Vea por qué Cuen se puede considerar el ganón de este proceso electoral. Primero, Cuen bajó la mira de su interés por convertirse en gobernador para colocarse como candidato a diputado. Y no federal. ¡No! A diputado local, y el cargo ya lo tiene asegurado porque él y su esposa son el 1 y 2 de la lista plurinominal del PAS. ¿Por qué diputado local? Pues es fácil de imaginar que desde el Congreso del Estado, Cuen podría convertirse en un dique contra cualquier intento que amenace su poder e influencia en la UAS. Cualquier acción de amenaza tiene que pasar por el Congreso. Ahora que, en caso de ganar Rocha la gubernatura, ya se habla de que Cuen se prepara para ser "cogobernador”. Su inteligencia, astucia y personalidad opacan por mucho a Rocha. Y ya hay quienes hablan que en caso de ganar Rocha, Cuen hasta podría ser considerado como próximo secretario general de gobierno. Sea como sea, Cuen ya ganó. Y no se despega para nada de Rocha, son ahora inseparables. Y más que los acuerdos que se tomen, lo que pesa más son las complicidades.

Pesará más el rechazo. Por más argucias del “Químico”, Luis Guillermo Benítez, el rechazo de los ciudadanos en su contra es cada vez más evidente. Sin duda fue una mala decisión de Morena. Sin duda, el PAS se equivocó al apoyarlo. Había mejores cartas en Morena. Incluso, en el PAS. Tal vez alguna de ellas menos conocidas que “El Químico”. Pero sin los grandes negativos que viene arrastrando quien hoy intenta que lo reelijan como alcalde. “El Químico” se ha convertido en un compañero incómodo para el resto de los candidatos de Morena-PAS. Para Rocha, ni se diga. Es un antivoto. Porque cuando el candidato a gobernador Morena-PAS habla de que combatirá la corrupción, escupe al cielo cuando está al lado del “Químico”.

Sorpresa. Quien está convertido en una sorpresa política es Samuel Lizárraga, candidato a la alcaldía por el Partido Fuerza por México. Nadie le puede regatear a Samy la intensa actividad que ha desarrollado en el municipio. Pero él seguramente sabe que será muy difícil levantarse con el triunfo el 6 de junio. Con otro partido, con estructura, sería otra cosa. Es más hasta pudiera mandar al tercer lugar al “Químico” .

Mejor posicionado. Fernando Pucheta, candidato a la alcaldía por el PRI, PAN y PRD, sin duda es el que mayor presencia tiene ya no solo en redes sociales, también ha desarrollado una intensa campaña en la zona rural de Mazatlán, en las colonias populares y en las zonas residenciales. El hartazgo que provocó Morena en Mazatlán con “El Químico” a la cabeza le han abierto mayores posibilidades a Pucheta. Y todo está en capitalizar el rechazo y el hartazgo en Mazatlán. Pucheta ha intensificado su campaña. No se confía para nada, aún cuando todos saben que lleva la delantera…Y por mucho.