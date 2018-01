Sin control

Pese a que se han implementado muchos programas preventivos, el exceso de motocicletas en la ciudad genera muchos problemas en cuanto a tráfico y accidentes. Es cierto que es un medio de transporte que por sí mismo no es malo. Lo negativo es cómo se ha ido desarrollando.

Todavía no se ha logrado que los usuarios de estas unidades usen el casco debidamente, o que no vayan más de dos personas a bordo. Tampoco se ha logrado que conduzcan a una velocidad moderada o que dejen de ir zigzagueando los autos, donde ellos son los más vulnerables.

El problema no sólo afecta al puerto de Mazatlán, sino incluso a cabeceras municipales como Escuinapa. Los nuevos incrementos a la gasolina y el encarecimiento de los autos y del mismo transporte público, permitirían pensar que las motos tendrán cada vez más penetración en el mercado.

El gobierno no puede frenar el crecimiento de este parque vehicular, pero sí debe aumentar los controles para regularlo. Pues en la mayoría de los casos, los conductores de moto no toman las medidas preventivas, o vea cómo se mueven los empleados de reparto. Ojalá, no se deje esto al tiempo y se controle antes que se salga más de control.