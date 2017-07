Sin estrategia

La capital sinaloense es la zona con más delitos de alto impacto en la entidad, entre ellos los homicidios. Y aún así no se percibe que haya estrategias de seguridad para combatir a los delincuentes, que cometen sus delitos y no son aprehendidos.Hasta ahora, el único resultado que se ha dado a conocer ha sido por la Fiscalía General del Estado, que por medio de la Unidad Especial contra Robo de Vehículos ha recuperado varias unidades y detenido a presuntos delincuentes, pero los despojos continúan.El pasado viernes volvió a ocurrir otro hecho violento en un hospital privado, que dejó como saldo una persona fallecida. Son muchos los crímenes ocurridos en instalaciones de salud, y no se diseñan estrategias preventivas.Ahora el alcalde Jesús Valdés anuncia que instalará videovigilancia. Falta que lo haga y funcione.