Sin experiencia y sin preparación, Morena pone a don José Manuel de alcalde

No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. La cruda realidad de lo que ofrece Morena está presente en Mazatlán. Y la representa don José Manuel Villalobos Jiménez. Sí, el alcalde sustituto del “Químico” Luis Guillermo Benítez. Un hombre bueno, tal vez. Un hombre honesto, tal vez. Pero con apenas una escolaridad de primaria. Su experiencia laboral como albañil, músico, agricultor y de agente investigador es loable, pero no suficiente para manejar un municipio de la importancia que tiene Mazatlán. Un municipio que ha tenido un impresionante despegue económico jamás visto en los últimos 20 años. Un Mazatlán con un desarrollo turístico que lo ha colocado en los primeros lugares de los destinos turísticos del país. Para encabezar un municipio como Mazatlán o algunos de los otros municipios importantes de Sinaloa, se requiere por lo menos un mínimo de capacidad, de experiencia, de conocimiento de las cosas, de preparación. Don José Manuel no tiene nada de culpa que Morena lo haya colocado como alcalde. Mucho menos tiene culpa de no contar con la preparación profesional y experiencia necesaria. El hecho es que como este caso hay muchos en Morena. Esa es la calidad de sus candidatos y funcionarios que tiene en Sinaloa. Y esto es tan solo una probadita.

Leer más: ¡Renuncie presidente, por el bien de México!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desorganización y tumultos. En Concordia la llegada de un embarque de vacunas contra el covid-19 pasó de la alegría a los tumultos. Faltos de organización, tal cual está pasando en prácticamente todo el país y en Sinaloa, por supuesto, el programa de vacunación se está dando tropiezo tras tropiezo. Decenas de personas se aglutinaron en el acceso de la escuela primaria de Aguacaliente y se perdió por completo la “sana distancia”. No es posible que una campaña de vacunación contra el covid-19 ponga en riesgo a los miles de adultos mayores que acuden a recibir su dosis, y lo tienen que hacer aguantando horas a la intemperie y sin respetar las indicaciones de salud. Acudir a recibir la vacunación puede implicar un riesgo de contagio. Precisamente todo lo contrario para lo que va dirigido. Y si estos tumultos y desórdenes se están dando en comunidades pequeñas, imagínese lo que sucederá en municipios grandes como Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave.

Leer más: No, no las entiende

El fin de semana largo que viene. Mazatlán se la volverá a jugar. Podría considerarse que el próximo fin de semana, que será “largo”, podría ser un round de sombra para lo que viene en Semana Santa. El sector hotelero de Mazatlán está reportando un incremento en las reservaciones. Mazatlán sin lugar a dudas concentrará este fin de semana a una buena cantidad de visitantes. ¿Qué significa? Bueno, si lo quiere ver por el lado económico, pues sí representa una bocanada de oxígeno puro para la economía porteña. Pero si lo ve por el lado de salud, ahí sí representa el riesgo de que se disparen los contagios por coronavirus. Ese es un riesgo calculado y no es el primero que se juega en Mazatlán. Ya fue la celebración de la Serie del Caribe, que por fortuna no resultó catastrófica. Ya ha sido la apertura del nuevo estadio de futbol, que tampoco, al menos no se sabe, ha resultado con disparo en casos de covid-19. Para este fin de semana largo y Semana Santa las playas estarán abiertas. Pero el Gobierno adelanta una estrategia de control de acceso y de aplicación de medidas de salud. Ya lo veremos.