Sin explicación alguna, “El Químico” dijo “ya no eres mi propuesta”: Alejandro Camacho

Quienes conocen a Alejandro Camacho saben que es claro y preciso. No gusta de echar rollo. Menos de sacarle al bulto a los problemas. Por eso, directa y claramente aseguró que “El Químico” (Luis Guillermo Benítez, alcalde electo) le dijo que ya no era su propuesta. Sin brindarle al exalcalde panista ninguna explicación. Camacho le respondió que le daba las gracias y se retiró. Si se busca alguna explicación de esta decisión que tomó el electo, entonces sería de él, porque fue su decisión. Del equipo que se perfilaba del alcalde electo, el único que realmente sabe cómo se maneja una presidencia municipal era Alejandro Camacho. Es más, el único que sabía cómo se puede enfrentar a un gobernador, era ni más ni menos que Camacho. Habría que recordar que cuando Camacho fue alcalde de Mazatlán, mantuvo sus diferencias con el entonces gobernador Renato Vega Alvarado. Lo que le queda de equipo al alcalde electo es zurrapas. Algunos que creen que por el hecho de haber sido regidores y otros en cargos de ínfima categoría en administración municipal, son los que en estos momentos se pelean por el “hueso”. Pero queda el mensaje para los que siguen aspirando ocupar un cargo al lado del alcalde electo. No cumple lo que dice. Porque Alejandro Camacho fue presentado por el mismo Luis Guillermo Benítez como próximo secretario del Ayuntamiento. Y ahora reculó.La denuncia por extorsión de desarrolladores inmobiliarios contra el despacho Álvarez y Asociados llegó hasta la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. En un documento que tenemos enfrente fechado el 13 de agosto, la Barra Mexicana de Colegio de Abogados admitió la queja, que quedó con el número 004/2018. La queja es por “violaciones al código de ética profesional de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. De acuerdo con el desarrollador Carlos Rivera, es por hacer mal uso de la profesión y cometer hechos que la ley señala como delitos. El caso en mención está en manos de la Fiscalía General de Sinaloa. Ahí, como ya se sabe, se abrió una carpeta de investigación. Hasta hoy, la Fiscalía no ha decidido si el caso se judicializa o queda sin efecto. Mientras tanto, el asunto llegó ya a instancias nacionales. Ya intervino la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AC. Ahora le correspondió a la BMCA.En el Congreso del Estado se vivió un episodio que evidenció falta de fogueo político. Resulta que se presentó la iniciativa para dotar de autonomía a la Auditoría Superior en Sinaloa. Un tema que permitiría darle una mayor fuerza a la ASE en el combate a la corrupción. Un tema que incluso fue, y es, bandera de Morena a escala nacional. Pues las bancadas del PRI y PAN acordaron con los dos diputados de Morena sacar adelante la iniciativa. ¿Pero qué creen? Pues los diputados de Morena se “rajaron” como los verdaderos machos. No solo no votaron a favor de la iniciativa, sino que votaron en contra. Y los morenistas aceptaron que se habían echado para atrás. A favor de la iniciativa votaron 26 diputados, y en contra, 13. Para que la iniciativa siguiera adelante se necesitaban 27 votos. No sabemos si quienes operan en el Congreso del Estado se confiaron o simplemente fueron “chamaqueados”. Porque la oposición de Roberto Cruz y de los diputados del PAS estaba más que cantada.