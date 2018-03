Sin funcionar los elevadores del Palacio de Gobierno

¡Urgen técnicos! El que ya se pasó de la cuenta fue el ‘secre’ de Finanzas, Carlos Ortega, quien prometió que los elevadores del Palacio de Gobierno estarían listos para finales de febrero y primeros de marzo; sin embargo, llegará la primera quincena de este mes y la gente sigue subiendo y bajando escaleras, y peor aún, a aquellas personas que tienen una discapacidad se les dificultad ir al edificio. Urgen técnicos que le ayuden al secretario a cumplir su promesa. Interesados en ayudarlo pueden comunicarse al teléfono (667) 758 0100.La raza del campo pesquero Paredones anda tras la pista de varios arreglafugas de agua potable pa’ que se presenten en caliente a esta comunidad y arreglen de una vez por todas el montón de líos que tienen en este tema, porque de plano los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) no tienen pa’ cuándo taparles tantos hoyos en las tuberías del vital líquido. Si alguien sabe dónde hay unos buenos chalanes pa’ este jale, échele el fonazo al bueno de la Junta, Ernesto Suárez Andujo, al (668) 812 0404 pa’ que suelte el varo pa’ pagarles, digo.Urge un vidente que pueda predecir con exactitud el futuro para ver si así el jefe de los Servicios Regionales del Petatlán en Guasave puede adivinar si los maestros tendrán conflictos internos y abandonarán las aulas, pues con eso de que de la nada suspenden las clases, los padres de familia pegaron el grito en el cielo. Si te interesa la chamba, échale la llamada al chaca, David Zúñiga, al teléfono (687) 872 8586.Se solicitan cobradores con experiencia, facilidad de palabra y poder de convencimiento, esto para que se vayan a la ciudad de Guamúchil a visitar casa por casa a la raza que tiene adeudos con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), ya que además de deber, no se les ve interés de ponerse al corriente. Si sabes de alguien o cumples con los requisitos, échale una llamadita a la gerente de la paramunicipal, Nadia Verdugo, al (673) 732 2903.Cochineros no, eso dice el alcalde de Rosario, Manuel Pineda, sobre la rehabilitación de la avenida Colosio en la cabecera municipal, la cual dice el presidente contemplaba echar pavimento sin asfalto, además de que no contaba con tubería de agua y drenaje, por lo que decidieron meterle todo esto y ello ha retrasado la obra. Según, el lunes la reinician. Si no es así, puede reclamar al Ayuntamiento de Rosario al (694) 952 0410, de que le contesten no hay mucha garantía.