Sin futuro argumento de Polo Palafox sobre amparo contra la concesión de basura a empresa inglesa

audima

Al pleito. Dicen que el director jurídico de Ahome, Dalvin Iturríos Corrales, le va a dar “una tunda legal” al presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, que interpuso un amparo contra la concesión del servicio de recolección de basura que otorgó el Cabildo a una empresa inglesa, en sustitución de OP Ecología. Se habla que Iturríos Corrales ya le midió el “agua a los camotes” con lo que ha expresado Polo Palafox antes y después del amparo. El punto que llama “irregular e inconstitucional” el presidente de la Fedesin es que no hubo licitación pública y que la concesión es intransferible. Dentro y fuera de la comuna, no le ven futuro a este argumento por dos cosas que parece ser que se cuidaron antes de darle luz verde al proceso de cambio de empresa recolectora de basura: que la empresa OP Ecología firmó un documento en el que admite que no está capacitada para garantizar un servicio eficiente y que la ley le da facultades al alcalde Gerardo Vargas Landeros de signar contratos de manera directa. Ya se sabrá quién es quién en el pleito legal en el Juzgado de Distrito.

A los argumentos. Algunos bomberos, dicen que alentados por los directivos del Patronato, empezaron a rebelarse de la decisión que tomó la administración del alcalde Vargas Landeros de desalojar la estación ubicada a un lado de Palacio Municipal para su demolición. El argumento de ellos es atendible, que se puede salvar reubicando la estación a otro punto del centro para tener una reacción más rápida en caso de una emergencia en esta zona. Sin embargo, su postura topa con que el edificio representa un alto riesgo para ellos mismos por su estructura en malas condiciones. Por eso el proyecto de demolición para hacer oficinas de la comuna y ya no pagar renta. Ese dinero se canalizaría para obras de beneficio social. Y se ve difícil que se dé marcha atrás a la decisión tomada.

Se les hace tarde. Algunos síndicos electos de Ahome andan desesperados por ya entrar en funciones. Un mes más se les hace una eternidad. De hecho, unos no se aguantaron y ya hicieron a un lado a los actuales síndicos. Por ejemplo, Karina Valdez, de San Miguel, hace gestiones con los funcionarios para resolver algunos problemas de la sindicatura.

En campaña. Son 20 los que se van a disputar las sindicaturas en El Fuerte porque dos de los que se registraron fueron rechazados porque no cumplieron con los requisitos. Y de los que quedaron, dos de ellos ya la hicieron porque fueron los únicos que se registraron. Se trata de Bertha Alicia Limón Rivera en Charay y José Juan Ayala Soto en Tehueco. Lo interesante es ver si los candidatos que parece están “palomeados” en Palacio Municipal salen adelante o no. Dos en particular: en San Blas con Guillermo Ernesto Rentería Vega como concesión a René Vega, y en Tetaroba con Nereida Pico Félix como un “guiño” al excandidato a la alcaldía Vicente Pico. ¿Será? Por lo pronto, ya todos andan en campaña.

Deslinde. El atentado de civiles contra los policías en Choix metió en doble aprieto a la alcaldesa Amalia Gastélum. El primero porque vivió en carne propia los hechos, ya que era una de las alrededor de dos mil personas que estaban en el Torneo de Pesca Lobina Huites 2022, que fue cancelado. Y segundo porque hubo versiones de que familiares suyos fueron los que participaron en los hechos, lo que ella negó. Ubicó esas versiones como “falsas” y que tienen la intención de tergiversar los hechos. Reveló que quisieron inculpar a sus hijas de iniciar la confrontación que provocó el enfrentamiento como una forma de manipulación.