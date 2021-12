Sin necesidad, Rocha Moya arremete contra el líder del PAN en Sinaloa

Rudeza innecesaria. El gobernador se percibió molesto. En su gira ayer por Navolato, se le preguntó sobre las críticas lanzadas por el líder estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, en el sentido de que en Choix se buscó agua y no se encontró. Ahora, Rubén Rocha Moya llega a inaugurar la construcción de un pozo donde se sabe que no hay agua. Evidentemente molesto, el gobernador respondió que “lo que debió de hacer él es buscar dónde había agua y hacer el pozo”. Y le disparó: “Que no esté criticando ahora”. Luego agregó que se está construyendo un pozo porque “sabemos que hay agua”. Apuntó: “Imagínese, hacer una obra que no tiene utilidad”. Estrada fue alcalde de Choix y Rocha Moya recalcó: “En lugar de criticar, lo que debería de haber hecho es hacer el pozo cuando fue presidente municipal. No lo hizo”. Sin necesidad, el gobernador se lanzó contra el líder estatal del PAN. Pero tal parece que le dolió lo dicho por Estrada. Y es que las principales obras que está arrancando Rocha Moya en diferentes municipios del estado, son precisamente la construcción de pozos de captación de agua. Son obras chiquitas, pero con un impacto social. Son obras para beneficiar a los de a pie, dice. Rocha Moya se abre un nuevo frente con el líder estatal del PAN. Ya las circunstancias por el ataque que sufrió en su patrimonio Hugo Enrique Moreno en Escuinapa, el líder de MC en Sinaloa, Sergio Torres, lo emplazó a esclarecer el atentado y castigar a los responsables.

Incapacidad o complicidad. El área jurídica del Gobierno Municipal tiene fama, y bien ganada, de que todos los casos, por lo menos los más relevantes, los pierden. Esa área está bajo el cargo del secretario del Ayuntamiento. En la administración que encabeza “El Químico” Luis Guillermo Benítez, el caso más sonado es el de Nafta, pero hay otros de trabajadores despedidos injustificadamente que demandaron y ganaron el pleito. Recientemente, el escándalo que provocó el alcalde apenas llegó a la Presidencia al arremeter contra los concesionarios del estadio de beisbol, ahora lo perdió. Los acusó de estarse robando el agua. Les exigió el pago de 2 mil 900 millones de pesos. Pues ahora está condonado a regresarles ese dinero. Y ahí viene otra demanda del propietario de los terrenos que fueron adquiridos por el Ayuntamiento para construir un panteón. Y seguro también el área jurídica lo perderá.

¿Quién coordinara el PAS en el sur? Con el nombramiento de Rafael Mendoza como subsecretario de promoción económica de la Secretaría de Turismo, queda acéfala la coordinación del Partido Sinaloense en la zona sur, cargo que tenía y ejercía Mendoza. Hasta ayer, el presidente interino del PAS en Sinaloa, Antonio Corrales Burgueño, no a dado a conocer quién y cómo le harán para nombrar al nuevo coordinador en la zona sur. Al PAS le sobra gente para acomodarla en los cargos que se les ofrezcan. Pero no todos le entran al trabajo partidista, sobre todo si no hay sueldo de por medio.

De qué se trata. La diputada federal, Olegaria Carrazco, asegura que el Gobierno Federal está protegiendo las áreas por donde ingresan al país visitantes de otros países. Esto para contener al nuevo virus mutante del Covid-19, Ómicron. ¿Lo creerá la diputada? Que alguien le avise que el caso confirmado de Ómicron en México fue de un sudafricano que llegó al país y ningún control de salud encontró a su paso. Que le avisen a la diputada de Morena que los vuelos de Sudáfrica a México siguen. No los han suspendido como ha sucedido en otros países, entre ellos Estados Unidos y Canadá. Ni siquiera en vuelos nacionales hay exigencias sanitarias reales.