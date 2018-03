Sin oposición ni contrapesos

La orden llegó desde la Ciudad de México, necesitan cerrar filas, pueden perder la presidencia, y divididos con mayor razón; al gobernador no le quedó de otra más que acatar la instrucción, la orden venía del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así que el mandatario tuvo que llamar a cuentas a los priistas de un bando y otro, les “leyó la cartilla”, pidiéndoles dejar a un lado sus diferencias. El mismo gobernador tuvo que conciliar con priistas a los que había relegado y confrontado, no solo concertó acuerdos con Sergio Torres y lo integró al gabinete, sino que también dejó de lado la confrontación con los malovistas; el tema del uso del dinero en el gobierno pasado, y las acusaciones de desvíos y presuntos excesos de algunos funcionarios, fueron paralizados; no es tiempo de pelearse, le dijeron desde Los Pinos. ¿Será?Gerardo Vargas también acató la instrucción, cierra filas con los candidatos del PRI, según anunció de la mano de Víctor Gandarilla, el dirigente del PRI; Vargas había tocado puertas en otros partidos, sin encontrar la oferta que buscaba, y pese a haber denunciado amenazas desde el gobierno, confirmó que mantiene su militancia en el PRI, conformándose con algunos espacios de consolación, como es el cargo para Gerardo Vargas Torres, su hijo, en la red de jóvenes por México, y está por verse si Vargas Landeros irá como candidato a alguna diputación local, como ha trascendido.Otros que tuvieron que “fumar la pipa de la paz” por instrucciones presidenciales, fueron Sergio Torres y Jesús Valdez, según dicen, este último le reclamó a Torres los golpes bajos que recibió de su parte, acusó recibo de su golpeteo, y, sin embargo, se comprometieron ambos a cerrar filas, “por el bien de Culiacán”. ¿Será?Enrique Peña Nieto es a nivel nacional el coordinador de la campaña presidencial del PRI, y ha comisionado a que hagan lo propio los gobernadores del tricolor en sus entidades, por ello Quirino Ordaz es directamente quien se ha dado a la tarea de reunir y hablar con los dirigentes de los diversos grupos del PRI, tratando de conciliarlos y comprometerlos. De aquí al primero de julio, la principal encomienda del mandatario es sacar adelante la elección, y hacer ganar a los priistas, tarea nada fácil en un ambiente electoral donde lo que crece es el voto en contra del tricolor. Sin embargo, si no hubiera campaña presidencial, cuestionamientos desde el centro del país y no trajeran tantos negativos algunos candidatos del PRI, no tendrían de qué preocuparse en Sinaloa, porque aquí en la entidad no hay oposición, no hay suficientes contrapesos, ni voces que cuestionen al mandatario. Al contrario, los dirigentes del PAN están muy ocupados peleando las candidaturas plurinominales, igual los del PRD y Movimiento Ciudadano, y los del PAS, desde siempre, se comportan como partido institucional, aliado del gobierno, mientras los dejen hacer y deshacer con los recursos y dineros de la UAS. ¿O no?Los dirigentes de Morena tampoco han jugado un rol de contrapeso en la política local, la única voz que cuestiona es la de Merari Villegas, los demás “ni ven ni escuchan” la campaña de estado que se hace en Sinaloa.Más claro ni el agua: al llevar de candidato al Senado a un exfuncionario del gobierno estatal es claro que Morena no pretende jugar el rol de oposición en el estado. ¿Será?