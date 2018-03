Sin pago de pensión a viudas de policías

El Ayuntamiento de Culiacán busca con urgencia un prestamista para pagarle a las viudas de policías, ya que se les entregó el cheque y no tenían fondos. Y como son tan considerados, que las madres de familia tienen que sacar a delante a sus hijos, por tal motivo requieren de ya el billullo. Interesados en otorgar el crédito con la taza de interés más baja a la comuna de Culiacán, favor de comunicarse con el alcalde culichi, Antonio Castañeda al ‘fon’ (667) 758 0101.Ante la imposibilidad del Ayuntamiento de Escuinapa para comprar un terreno y edificar un albergue y guardería para beneficio de los jornaleros que arriban a la sindicatura de Teacapán, la alcaldesa Fernanda Oceguera está en busca de almas caritativas que se desprendan de un poco de sus bienes para concretar este proyecto. Dice que hay algunos que se están animando, sin embargo, hasta no tener papelito en mano, no hay nado concreto. Así que si alguien quiere echarle la mano al municipio con un poco de terreno, puede contactar a la presidenta municipal al teléfono (695) 953 1913.Urgen diseñadores para que hagan unos reconocimientos que se vean muy bonitos para entregar a la raza que se manifestó la mañana del jueves en la explanada de la presidencia de Angostura y reconocerlos como ciudadanos ejemplares y obedientes de lo que dicen sus autoridades, pues ahí quemaron llantas y basura, ya que según dijeron, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón, les había dicho que, después de clausurado el basurón de Alhuey, si volvía a incendiarse, tirarán la basura frente a la presidencia. Ellos, ni tardos ni perezosos, obedecieron. Si sabes de alguien que se aviente el ‘jale’, échale una llamadita al ‘secre’ al (697) 734 0040.La raza del fraccionamiento Dorado de Los Mochis anda buscando al Ecoloco, el personaje del viejísimo programa infantil Odisea Burbujas, pa’ que se vaya a vivir con ellos porque la mera verdad que el lugar parece que ni pintado pa’ él con tanta basura tirada y pintas en las paredes, porque de aquí pa’ cuando se presenten los de Servicios Públicos con una campaña de limpieza como Dios manda como que todavía le cuelga. Si alguien quiere hacerles el favorcito, échele el fonazo al chaca de la dependencia, Mario Monreal, al (668) 816 4009 pa’ ver si también se une y canta aquello de “mugre, basura y smog, ra ra ra, yo les canto con amor”.La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) busca raza para arreglar la bronca que afecta a los habitantes del campo pesquero El Huitussi, ya tienen dos semanas con la comunidad invadida por las aguas negras tras averiarse el equipo que bombea las aguas del drenaje, a pesar del foco de infección que eso representa, lo cual atenta contra la salud de los más de 2 mil pobladores del lugar. Interesados en la chamba temporal, favor de comunicarse con la gerente de Jumapag, Paula Gil, al teléfono (687) 871 1857.