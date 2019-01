Sin poder legal el jurídico

El Tribunal de Justicia Administrativa no reconoce el poder legal al director jurídico del Ayuntamiento de Ahome, Jonathan Gutiérrez Palomares, por lo que los juicios que se llevan ahí se pueden perder. De hecho, en uno de los juicios se dio por no contestada la demanda por no tener la personalidad legal Gutiérrez Palomares.

Con esto se le da la razón a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites que desde el inicio de la administración planteó que esa facultad la tenía que tener ella, pero el alcalde Guillermo Chapman y la mayoría de los regidores la escucharon, pero le dieron los poderes legales a Gutiérrez Palomares.

Ese capítulo fue tomado por algunos ahomenses como una medición de fuerza, pero que ahora le va a costar recursos al Ayuntamiento y que será más perjudicial si es que Cabildo no enmienda esa situación. La resolución es un eslabón más a favor de la síndica procuradora en la confrontación que tiene con el alcalde.

De hecho, el caso del director jurídico llevó al ministerio público a la síndica procuradora para denunciar por amenazas a Chapman que le advirtió que no cuestionara ese nombramiento.

Ahora no le queda de otra al alcalde de rectificar salvo que quiera que la comuna pierda los juicios.