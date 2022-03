Sin preguntar a nadie

audima

El día de ayer fue detenido en Nuevo León, el exgobernador de dicho estado Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. Desde su llegada en 2021, el actual gobernador emecista Samuel García habló de que iría en contra de la corrupción de gobiernos anteriores, acusó de lavado de dinero, de irregularidades en la adquisición de vagones para el metro, mal manejo del agua, etc.

“El Bronco” ahora enfrenta cargos por peculado, al haber encontrado la Auditoría del Estado indicadores de una malversación de fondos destinados a la obtención de firmas para la campaña electoral del 2018.

No es de celebrar el hecho de que un exgobernador esté en la cárcel, en este caso en particular aún no se desahogan las pruebas y aún se presume la inocencia; sin embargo, la Auditoría cree tener las pruebas suficientes para proceder y demostrar la culpabilidad de Rodríguez Calderón, lo más importante, sin la necesidad de recurrir a una consulta popular para refrendar esta acción. Así es la justicia, no se somete a la decisión del pueblo, se aplica; en ese sentido, si “El Bronco” la debe que la pague.

Acá en la CDMX la cosa pinta distinto: el día lunes fue retirada de su cargo de alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas, esto como medida cautelar luego de que la Fiscalía capitalina abriera una carpeta de investigación en su contra por presuntas agresiones a mandos policiales, que en su momento quisieron imputar incluso como secuestro, cargo que ha sido retirado. Llama mi atención que una supuesta agresión –aún no ha sido comprobada– sea suficiente para separar de su cargo a la alcaldesa, pero que el colapso de una línea del metro y la pérdida de vidas humanas en dicha catástrofe mantengan en sus puestos a diversos funcionarios capitalinos. ¿Venganza política? Pudiera ser. La Cuauhtémoc concentra muchas de las principales zonas comerciales de la ciudad, la cual hasta la pasada elección era dirigida por Morena ¿Dolió perderla? Por supuesto, claramente buscan recuperarla, pero de ser esto un montaje –me permitiré decirlo– estas no son las formas.

Resulta curioso como la justicia en nuestro país pareciera ser selectiva, muchas veces hemos sido testigos de filtraciones de audios, videos, reportajes y demás pruebas que podrían ser utilizados para perseguir delitos por parte de funcionarios, corrupción la mayor parte de las veces, pero esto no sucede. Aquí doy la razón a la actual administración, es un problema heredado de sexenios pasados, pero no hacen nada por solucionarlo.

Es una pena que los casos de corrupción se conviertan en lo común, en lo ordinario, pero así es la realidad. En este sentido y siguiendo el principio ontológico de “Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba”, ¿no debiera caber la duda en los sinaloenses del actuar de administraciones anteriores?, ¿no deberíamos cuestionar el actuar de la Auditoría Superior del Estado? No puedo culpar ni juzgar a ningún funcionario o exfuncionario público, carezco de pruebas, simplemente –como decíamos en la cáscara escolar– la dejo botando.