Sin presupuesto y desarmado, ataque cobarde al INE

Andrés Manuel López Obrador llega al poder en 2018, después de dos elecciones previas perdidas –2006 y 2012– envueltas siempre en un cierto grado de polémica. Durante esos doce años de campaña se dio a la tarea de recorrer todo el país –afirma haber recorrido todos y cada uno de los municipios. En dichas giras se dio a la tarea de criticar y despotricar contra los entonces gobiernos en turno, algo que debemos que admitir es que hasta el momento ha resultado ser muchísimo mejor candidato que gobernante.

Una de sus constantes frases de campaña y constante en medios de comunicación allá en el lejano 2012 es “Al diablo con las instituciones”, algo que hasta el momento sus electores no pueden criticarle ya que, lamentablemente, se ha dado a la tarea de cumplir a cabalidad con dicha promesa de campaña.

Instituto Nacional del Emprendedor, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Fideicomiso ProMéxico, Seguro Popular, etc. Todas estas instituciones reposan en el camposanto después de no haber sobrevivido al filo de la guillotina de la cuarta transformación. Mientras muchos organismos han muerto, han surgido otros necesarios para este proyecto de nación, como es el caso de la Secretaria del Bienestar, así como otros con nombres que parecen sacados de una novela de Orwell, imaginen, no desentona el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado junto a los Ministerios del Amor, de la Verdad, de la Paz y la Abundancia.

A la par de las instituciones desaparecidas podríamos establecer otra lista intitulada “En Peligro de Extinción”, la cual sería integrada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos; Comisión Reguladora de Energía; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; etc. Pero, sin lugar a dudas, dicha lista estaría encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la categoría de “En Peligro Crítico”.

Es el INE quien en los últimos días ha sido foco de fuertes críticas, orquestadas desde Palacio Nacional y coreadas por toda la sinfonía lopezobradorista. El motivo del desencanto con el INE es debido a la decisión tomada por los consejeros electoral de aplazar el proceso de revocación de mandato debido a faltas presupuestales. En el afán de fortalecer la imagen del partido en el poder con el único liderazgo “legítimo”, resulta indispensable para López Obrador aparecer de nuevo en las boletas electorales – lo digo metafóricamente, es claro que esto no es un proceso electoral – de cara a las elecciones estatales del 2022 y 2023, y con ello “La Grande” del 2024.

La decisión del INE ha sido argumentada, con veracidad, como un tema presupuestario debido a la reducción para el ejercicio 2022, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados en el pasado Presupuesto de Egresos. Fue el mismo consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien acudió a San Lázaro para intentar defender ante los reiterados ataques de los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde, el presupuesto del instituto, defensa que resultó infructífera ante el arrasador bloque oficial. Es ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna, quien a través de las redes institucionales de la Cámara critica las decisiones de los consejeros y los amenaza con emprender acciones legales en su contra derivadas de sus decisiones. Se atreve a decir esto cuando fue el mismo quien votó a favor de esta reducción presupuestal.

Este no es el primero y probablemente no sea el último ataque al INE, espero que esté construido sobre unos cimientos lo suficientemente sólidos para soportar la constante artillería, pero indudablemente resulta cada vez más debilitado.

Con este debilitamiento se ve comprometida la democracia de este país que, si bien jamás se ha alcanzado una verdadera democracia liberal, hoy, a mi parecer, nos encontramos más alejados de este ideal que hace tres años. No defiendo a los anteriores regímenes por demócratas, pero de una forma u otra el respeto institucional se había mantenido.