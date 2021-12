Sin protocolos sanitarios en tianguis de Mazatlán pese a ómicron.

audima

Dejan de lado protocolo sanitario. Mientras México está en alerta por la variante Ómicron de coronavirus por su alta incidencia en contagios, en un sector de Mazatlán no pasa nada. Específicamente en el tianguis de la colonia Ricardo Flores Magón, donde la mañana de ayer, inspectores de Oficialía Mayor no aplicaron los protocolos sanitarios como se hace en estos casos para evitar los contagios. No hubo quién tomara la temperatura, mucho menos el que aplicara gel antibacterial para ingresar al tianguis. Solo se cercioraban que la gente llevara el cubrebocas puesto. Tal parece que a la autoridad solo le interesan los pesos y centavos que se generan en ese lugar por la venta de ropa y artículos usados, pues por cada metro que se les asigna a cada comerciante, les cobran 20 pesos. Ayer fueron cientos los vendedores que pagaron por un lugar, con la esperanza de recibir un poco de dinero por sus prendas que dejaron de usar.

Abuso. Como balde de agua fría en pleno invierno les cayó a los tianguistas la noticia de que para poder instalar su vendimia este 24 de diciembre en la deteriorada plazuela de la colonia Ricardo Flores Magón, tienen que pagar 100 pesos. Oficialía Mayor aplica el dicho popular de que a río revuelto ganancia de pescadores, y para engordar las arcas municipales les cobrarán este día 50 por ciento más para el que quiera vender su mercancía. Los comerciantes estuvieron en desacuerdo, ya que el año pasado les cobraron 50 pesos en esta misma fecha. Será decisión de cada quien si trabaja para darle parte de sus ganancias a la autoridad municipal o se retira a casa a disfrutar la Navidad.

Generan dinero, pero están olvidados. Y ya encarrerados con los tianguistas, estos cuestionan a la autoridad municipal, a cargo del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, qué hacen con el dinero que cobran por derecho de piso, ya que ni baños les han instalado, mucho menos mejoras a la plazuela. Son los días martes, jueves y domingo cuando cientos de personas confluyen en ese espacio para comercializar desde ropa hasta alimentos, y que pagan hasta 40 pesos por ocupar un pedazo de tierra. Señalan que son miles de pesos lo que se generan por el cobro de piso al año, sin embargo, no ven que sus impuestos sean invertidos para mejorar su espacio de trabajo. El quiosco de la plazuela se está cayendo a pedazos, carecen de baños, las lámparas están fundidas y la losa de la banqueta está fracturada, con riesgo de que una persona tropiece y se fracture una pierna. Y la pregunta que todos se hacen:¿Dónde queda el dinero que pagan por derecho de piso? Lamentable panorama para estos comerciantes, quienes puntualmente hacen su contribución, pero laboran en un espacio deteriorado.

Obra polémica. Conforme avanzan los trabajos de construcción a un costado de reconocido restaurante de comida del mar en la Playa Norte, aumentan las dudas y se reaviva la polémica. Y es que desde que se dio a conocerla ampliación del referido negocio sobre la zona de playa, se levantaron las voces de protesta, pues se ve cada día la reducción de las áreas libres para beneficios financieros de particulares. Desde su inicio se dijo que la playa no sería reducida por la obra y que esta sería para el uso público. Pero conforme avanzan los trabajos, se nota la cimentación con roca, el uso de concreto y el levantamiento de muros, cuando –se supone– las leyes y reglamentos prohiben las construcciones sobre las dunas y áreas que son alcanzadas por la marea alta. El tema se vuelve más polémico, pues en el caso está directamente involucrado el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Ricardo Velarde Cárdenas, gerente del referido restaurante y responsable de la polémica obra. El proyecto se ha mantenido durante los últimos meses la discrecionalidad. En calidad de funcionario público, Velarde Cárdenas haría bien en trasparentar el tipo de construcción que hace, los permisos que, –asegura– tiene de la Federación y cómo la obra beneficiará a los mazatlecos.

Deseos. Hoy es Nochebuena, y mañana, Navidad. Desde este espacio le deseamos unas felices fiestas. Pásenla bien con su familia, y por favor, cuídese de la pandemia.