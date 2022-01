Sin pruebas de covid, pero con pruebas de los errores

audima

Segunda semana del año y el número de contagios de la cuarta ola siguen al alza. Justo fue este fin de semana, preparando unas costillas a la parrilla acompañadas de un vino tinto –no se preocupen, solo los habitantes de mi casa– cuando recordé que fue hace aproximadamente año y medio cuando a muchos gobiernos estatales, entre ellos la administración del otrora gobernador Ordaz Coppel, se les ocurrió la magnífica idea de implementar la ley seca como medida de contención a la propagación del virus.

Desde aquel lejano 2020 se mencionaba que una de las medidas de contención más eficaces para disminuir la tasa de contagio son las pruebas, tanto de PCR como de antígenos, al grueso de la población; en aquel entonces México atravesaba apenas por la primera ola de contagios, afortunadamente se ha aprendido algo sobre la marcha: ahora sabemos que la ley seca sirvió de poco –o nada– a las intenciones para las cuales fue planeada.

Gracias a ello este fin de semana pude amenizar el aislamiento con un Cabernet-Merlot del Valle de San Quintín. Sin embargo, desgraciadamente no todo es miel sobre hojuelas; olas de contagios han ido y venido, los remedios “milagrosos” del face han sido desmentidos, hemos subido y bajado la guardia innumerables veces, etc. Ha pasado casi una vida entera desde el inicio de esta pandemia y nuestras autoridades aún no aprenden –o no quieren aprender, lo que resultaría peor– a implementar pruebas a la población.

Evidentemente no soy un experto en manejo de pandemias, pero López-Gatell, aun con sus títulos a cuestas, ha demostrado que tampoco lo es. Algunos expertos dirán que con esta variante las pruebas no tienen sentido, otros defensores de las políticas implementadas dirán que sí se hacen estas pruebas, otros tal vez simplemente descalifiquen lo que he dicho. Sea como sea, entre el uno y el cuatro está el dos y el tres; 2020 y 2021 no han sido suficientes para que nuestras autoridades aprendan, o quizá es la soberbia que les impide reconocer que están equivocados, de ejemplo tenemos al presidente, quien solamente utiliza cubrebocas en sus visitas a Estados Unidos, a quien por cierto le ha alcanzado su “fuerza moral” para impedir que se contagie por segunda ocasión.

Retomando la línea principal, resulta interesante que sea criticada la medida implementada por la alcaldía Miguel Hidalgo de instalar módulos para la realización de pruebas ante la incapacidad del gobierno federal y de la jefa de Gobierno de resolver este asunto. Los kioscos instalados por el gobierno de la Ciudad de México solamente otorgan 120 pruebas al día, los cuales resultan ineficientes para atender a los cerca de 10 millones habitantes capitalinos.

Lo implementado por la alcaldía es cuestionado por el hecho de que son laboratorios privados quienes realizan estas pruebas, con el entendido de que no pueden cobrar más de 200 pesos por cada una. Me parece sumamente interesante que sea un gobierno local, con las limitaciones presupuestales que lo acompañan, quien busque una solución parcial a un problema que no es atendido por los otros niveles de gobierno. El problema no es el hecho de que se cobre por las pruebas, lo que le duele a Claudia Sheinbaum es que no sea ella quien mágicamente dé la solución a los problemas de la Ciudad de México, eso va completamente en contra de sus planes de cara a 2024.

Me gustaría ver en Sinaloa gobiernos municipales que den solución a problemas no atendidos por el gobierno estatal y federal, que al hacerlo incomoden a los correspondientes implicados. Lamentablemente no hay quien levante la mano para hacerlo, quizás lo veamos más cerca de las elecciones ya que estas acciones tengan más peso. Por lo pronto yo y muchos sinaloenses más nos quedaremos con las ganas.