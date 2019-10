Sin sorpresas. A escasos cuatro días de que cumpla un año como alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres presentó ayer su primer informe de gobierno, sin que hubiera sorpresas. El munícipe no presentó grandes avances en obras, porque no las hay y lo que mencionó es a futuro. Por lo menos admitió el problema de inseguridad en el cual no se ha logrado avanzar. Admitir el problema y la falta de resultados es ya un avance, por lo que exalcaldes invitados como el panista Alejandro Higuera Osuna le dio su voto de confianza, al advertir que el primer año de gobierno es siempre de reacomodos. Lo que sí se notó fue la ausencia del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, lo que tampoco sorprendió, ya que es sabido que detrás de esa supuesta colaboración coordinada que presumen ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, hay profundas diferencias políticas y una antipatía que se nota cuando están juntos.

Se le hace bolas el engrudo. El que se está quedando sin argumentos es Salvador Reynosa, director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, pues ante las quejas que plantean las cada vez más familias desplazadas por la violencia, solo atina a pedir paciencia. En reciente reunión con las víctimas colaterales de la inseguridad de la zona serrana, el mazatleco repitió hasta el cansancio que la construcción de viviendas está ya próxima. Lo malo es que sigue sin definir fechas.

Superdelegado. Y quien está en el ojo del huracán es el superdelegado José Jaime Montes Salas, porque es investigado por la Secretaría de la Función Pública por hacer mal uso de los programas sociales. Hasta los mismos morenistas se han alegrado de que nadie en el Gobierno Federal se escape de las investigaciones, porque forma parte de la nueva forma de gobernar. Y en medio de esta polémica, el diputado federal por Acción Nacional, Carlos Castaños Valenzuela, señaló que sería muy sano que Montes Salas sea retirado de su cargo hasta que se termine la investigación en su contra por presuntamente utilizar recurso público con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, para que todo se haga con transparencia. Así va la Cuarta Transformación en Sinaloa.

Movilización. Lo que parece inminente es la manifestación de productores agrícolas en la Ciudad de México, que todavía no tiene una fecha definida, pero ya decidieron movilizarse hacia la Cámara de Diputados, donde iniciarán con el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federal para el ejercicio fiscal 2020, luego que se espera que hoy aprueben la Ley de Ingresos que les envió modificada el Senado de la República. De acuerdo con Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, se están preparando los camiones para hacer el viaje, para presionar a los diputados federales por reasignaciones presupuestales, porque, de lo contrario, la agricultura comercial corre el riesgo de desaparecer.

Opacos. En la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) hay aires de cambio, con la renovación de los comisionados y de la presidencia, que de manera interina se mantuvo Rosa del Carmen Lizárraga Félix, quien ya concluyó con su segundo periodo de dos años, y están en espera de la sesión del miércoles para elegir al nuevo presidente. Según hemos confirmado, el recién nombrado comisionado por el Congreso del Estado, José Alfredo Beltrán Estrada, será el presidente a partir de esta semana, y, dentro de algunos meses, el Legislativo Estatal lanzará la convocatoria para elegir a otro comisionado en lugar de Ana Martha Ibarra López Portillo, cuyo periodo vence en septiembre. Vienen muchos retos para el organismo de transparencia, y todavía está pendiente que los diputados locales prueben la Ley de Archivos para el Estado, que está en proceso de dictamen en la gran “congeladora” legislativa.