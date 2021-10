Sin sorpresas queda resuelto el “gabinetazo” que acompañará a Rocha Moya

El gabinete que viene. Resuelto está el gabinete del gobernador electo, Rubén Rocha Moya. ¿Sorpresas? No hay. Son los mismos que desde hace tiempo ya estaban completamente definidos. Los dos hombres “fuertes” que tendrá Rocha en la Secretaría General y en Finanzas son los Enriques. Enrique Inzunza y Enrique Díaz Vega respectivamente. José Luis Zavala será el titular de Obras Públicas, Javier Gaxiola en Economía, María Guadalupe Ramírez en Transparencia, Graciela Domínguez, finalmente dijo Rocha Moya ayer, que será la titular de Educación y que Melesio Cuen se decidió ponerlo en Salud. Tere Guerra será la titular de la nueva Secretaría de la Mujer. Otro definido desde hace tiempo es Jaime Montes, en Agricultura. Otro definido desde el centro para Seguridad Cristóbal Castañeda. Y claro está, la compañera periodista Adriana Ochoa en Comunicación Social. Este es el gabinete con el cual Rocha Moya buscará hacer realidad sus promesas de campaña. El gabinete con el cual tendrá que responder a las expectativas que muchos sinaloenses se han creado. Habrá que ver cómo realmente funcionan, y sobre todo, dan resultados.

Hablar por hablar. Se entiende que los diputados de Morena critiquen los resultados que han arrojado el turismo y la economía en Sinaloa. Se les entiende si decidieron por lo menos descalificar de palabra. Porque decir que en turismo y economía se ha fracasado en los últimos años, es negarse a ver la realidad. Y ese es el principal problema de quienes no quieren saber, no quieren documentarse y revisar el estado de cosas. En turismo, las cifras hablan por sí solas. Y no es lo que únicamente lo que argumenta el titular de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros. ¡No! Ahí están los hechos, que son los que arrasan. Revisen la frecuencia de vuelos que tiene Culiacán y su impulso de atractivos culturales y turísticos. No se diga Mazatlán, que es el destino turístico que mayor recuperación ha tenido nacionalmente ante las pérdidas ocasionados por esta pandemia. En materia de Economía, que los diputados de Morena vayan a recibir una buena lección y se ilustren del titular de Economía, Javier Lizárraga. Ahí están los números reales. Pero si no saben sumar y solo saben restar. Bueno, es problema de ellos.

El consentido. El empresario restaurantero Ricardo “Piti” Velarde ha demostrado que se sabe mover. Fue uno de los consentidos de las anteriores administraciones priistas. Hoy lo es de la administración morenista. Exdirigente de la Cámara Restaurantera, el propietario del restaurante El Muchacho Alegre, ubicado en Playa Norte, ha logrado avanzar y crecer con otros negocios en sociedad con otros. Hoy, Velarde estará a un lado del complicado alcalde Luis Guillermo Benítez, quien lo nombró como su secretario de Desarrollo, Turismo y Pesca.

La diferencia entre carreteras de cuota. El huracán Pamela, que azotó el sur de Sinaloa, también afectó municipios y las carreteras del vecino estado de Nayarit. La carretera de cuota Mazatlán-Tepic fue severamente dañada por el desbordamiento de los ríos. El tráfico vehículos quedó suspendido por varios días. Pero ya la autopista está en operación. ¿Y qué creen? Mucho mejor de como se encuentra la carretera de cuota Mazatlán-Culiacán. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica que en Nayarit la empresa concesionaria sí cumple con el mantenimiento de la autopista. En Sinaloa, quien tiene a cargo la Mazatlán-Culiacán se hace como el Tío Lolo.