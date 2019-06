Sin transparencia. Los diputados locales que forman parte del grupo mayoritario en el Congreso del Estado, que encabezan la Cuarta Transformación en Sinaloa y que portan en sus manos la bandera del combate a la corrupción y de la transparencia, no están dispuestos a castigar los casos de corrupción que han denunciado los mismos legisladores y que han cometido los morenistas, que se niegan a presentar una denuncia penal e investigar a fondo lo ocurrido con los diputados que ofrecen sobornos y los que los reciben a cambio de un voto o no acudir a la sesión. También se niegan a presentar los fotos y los videos —que aseguraron tener— para demostrar las acusaciones que los morenistas hicieron. El buen juez por su casa empieza, y más cuando los diputados de Morena han señalado muchos casos de corrupción de los gobiernos pasados y se han cansado de declarar que la corrupción se terminará, pero ellos mismos están involucrados y han confesado que cometieron un delito; ahora piden que ya le paren a tanto escándalo.

Simulación. Y hablando del combate a la corrupción en Sinaloa, por segundo día consecutivo fueron criticados el Comité de Participación Ciudadana y el Comité de Coordinación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción por falta de resultados. Ahora fue la presidenta de Coparmex, Edna Fong Payán, quien acusó a los integrantes del Comité de no dar la cara a la sociedad, no haber transparentado sus reuniones y acciones y porque tampoco se conoce en qué están trabajando; es más, no tienen oficinas donde la ciudadanía pueda acudir para presentarles algo o pedirles cuentas. La lideresa empresarial, que también forma parte de la Comisión de Selección que se encargó de elegir a los cinco integrantes del Comité, criticó al titular de este último, quien también dirige el Comité Coordinador, Francisco Manuel Mujica López, porque se le solicitó una reunión de acercamiento para escuchar las acciones emprendidas por los entes públicos que forman parte del Comité de Coordinación y los retos que han enfrentado en la implementación del sistema anticorrupción, pero determinaron no asistir a la reunión que convocó Coparmex, cuyo objetivo era coadyuvar y colaborar con ellos, con el fin común de combatir la corrupción. Está por vencer el periodo para el cual fue electo Mujica López, y hasta ahora no hay resultados ni información de lo que han hecho a lo largo de un año.

Desacuerdo. La postura de los morenistas es muy difícil de entender, y más cuando se trata del combate a la corrupción y de la austeridad, porque, por un lado, impulsan una ley de austeridad y van sobre la reducción de gastos operativos y de nómina en los gobiernos; pero al interior del Congreso del Estado no lo hicieron, pues el salario no lo bajaron como lo propuso la oposición y ahora se oponen a la reducción de diputados, de 40 a 30, como quedó con la reforma constitucional que fue aprobada por la anterior Legislatura, y que para la próxima habrá 10 legisladores menos, lo que representará un ahorro sustancial en sueldos, compensaciones y contratación de asesores. Sin embargo, Graciela Domínguez Nava, coordinadora del grupo parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, analiza presentar una contrarreforma para que el Congreso del Estado siga integrado por 40 diputados, porque —según estudios— este número es importante para tener una representación ideal en el Legislativo estatal, y que la austeridad no puede llevar a negar la representación más amplia en democracia. ¿Quién entiende a los morenistas?

Renovación. Los panistas ya se preparan para elegir a los nuevos dirigentes del Comité Estatal y de los 18 municipios. El proceso de renovación de los comités del Partido Acción Nacional en Sinaloa será el domingo 28 de julio. Los registros de candidatos iniciaron el pasado sábado y estará abierto hasta el 20 de junio, y la procedencia de los registros se resolverá a más tardar el 27 de junio. Por ahora, ninguno de los panistas que ha levantado la mano para dirigir al PAN en Sinaloa ha invitado para su registro.