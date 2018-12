Sin tregua. El gobierno municipal de Mazatlán, que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, parece no dar tregua en el propósito de regular las actividades comerciales y los llamados giros negros. En las últimas, los inspectores del Ayuntamiento clausuraron la pista de hielo en un centro de diversión infantil por órdenes de los jueces que fallaron a favor de los vecinos que se quejaron de que por años han soportado el ruido del motor del sistema que genera hielo en la pista. Casi al mismo tiempo, en la comunidad rural de Barrón, el personal de la comuna, apoyado por la Policía Municipal, clausuró un centro dedicado a las peleas de gallos donde, además, se consumían bebidas embriagantes. El lugar carecía con permisos para dar ese tipo de espectáculos. Algunos ciudadanos han apoyado las medidas implementadas por el Ayuntamiento y otros han criticado las acciones.

El PRI no tiene dinero ni nada qué dar. Sin duda, uno de los partidos políticos que se encuentra en mayor crisis económica es el PRI. De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto anticipada por el gobernador Quirino Ordaz ante el Congreso del Estado, se prevé que el PRI reciba casi 12 millones menos que lo que percibió el año pasado. El discurso de este partido desde el tsunami de Morena ha sido la renovación, el reacomodo, el nuevo PRI. Pero, sin recursos, ¿cómo harán para implementar la política de campaña que siempre han manejado? Tenía gran aceptación y popularidad por la gran cantidad de apoyos que daba a la gente, como despensas, la realización de fiestas o reuniones de grupos políticos dentro del partido. Los institutos políticos del PRI, como el Reyes Heroles, Fundación Colosio, la Confederación Nacional Campesina, entre otros, ya están sintiendo la falta de dinero, y sin duda esto limitará sus operaciones.

A descansar. El Congreso del Estado entra en un breve receso navideño, en espera de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Descansarán lunes y martes, y el miércoles comenzarán con los trabajos de revisión de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que fue enviada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, y fueron citados para sesionar el jueves, cuando decidieran los tiempos de aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que bien podría ser el último fin de semana del año o en enero. Con la definición en San Lázaro, estimada para las primeras horas de hoy, a partir del miércoles comenzarán con el análisis profundo y a ver las reasignaciones presupuestales.

Venta ilegal de cohetes. Mientras los gobiernos estatales y municipales mantienen una campaña de concienciación para que no se vendan cohetes y con esto evitar que personas y sobre todo niños resulten lesionados, algunos vendedores del sur recorren las calles de colonias populares y de fraccionamientos ofreciendo este producto. Los vendedores van más allá porque no solo ofertan el producto en los abarrotes, también lo hacen directamente a los niños que se encuentran a su paso. Esto deja muy mal paradas a las autoridades porque es una señal de que realmente no se está haciendo un trabajo preventivo para evitar que los artefactos explosivos lleguen a las manos de los menores, sobre todo porque estos vendedores caminan por las calles exhibiendo el producto en bolsas de plástico, y ninguna autoridad se los decomisa. A los padres de familia se les hace el llamado a no comprar estos artículos, pues quienes los venden solo hacen eso y se van; y, si alguien sufre un accidente, no hay quién se haga responsable. Hasta la Iglesia católica se sumó a la campaña anticohetes, por lo que invita a los creyentes a que estas fiestas de fin de año las disfruten sin hacer uso de pirotecnia. Recuerden: es mejor prevenir que lamentar.