Sin voz para compartir miedos e inseguridades

Llegaba como cualquier otro día a mi escuela, portando mi mochila llena de todo lo necesario para mis clases, pero en ella también iban todas mis emociones que en su mayoría eran tristeza, enojo, frustración y miedos que desde casa había vivido día con día. Aun así, estaba en ese lugar donde anhelaba el apoyo de amigos o adultos emocionalmente estables que me permitieran crecer en tranquilidad y disfrutar cada momento de mi vida.

Sin embargo, ese mundo se fue transformando en algo completamente adverso para mí, donde todos aquellos quienes yo llegue a considerar mis iguales por compartir la misma edad, las mismas metas y sueños, quizá hasta con las mismas dudas de vida, poco a poco se fueron convirtiendo en mis más grandes limitantes para sonreír.

Percibiendo ese lugar de refugio llamado escuela en mi mayor temor, donde llegue al punto de sentirme casi inexistente, sin voz para compartir mis miedos e inseguridades, siendo la exclusión lo primero que recibía cada día y en algunas de las ocasiones agresiones tanto físicas como verbales, exponiéndome ante todos aquellos que sin ser mis agresores directos se limitaban a solo ver todo lo que día con día me sucedía y hacía sufrir.

Sé que todo esto está mal, que debo hablar y hasta gritar para hacerme respetar, pero tengo miedo y mucho. Mi mundo se vuelve cada vez más incierto, he llegado a creer que nada ni nadie me va a comprender o apoyar; mi familia no sabe nada y no quiero preocupar, bastante tienen con sus situaciones para ser yo quien origine algo más. En muchas ocasiones he llegado a sentir que todo esto que me pasaba me lo merezco o que es normal vivir así: la soledad, autoagresión, falta de sueño y apetito se han convirtieron en mi compañía y por más que lo he intentado no lo he podido cambiar.

¿Quién soy? Quizá soy ese niño o joven que forma parte de su familia, ese alumno que ha pasado desapercibido en su clase, ese compañero o compañera que sufre en silencio cada día y espera de su apoyo o protección, ante el acoso escolar que he vivido.

Tengamos presente que un día cotidiano para muchos que sonríen, viven, disfrutan y conviven con todos quienes les rodean, se puede convertir en un mundo gris, adverso y limitante para aquellos que se han visto agredidos física, verbal y/o emocionalmente por quienes pudieron ser sus amigos o compañeros de clase, con quienes se anhelaba compartir experiencias de vida escolares, crear recuerdos llenos de alegrías y fortalecer una hermandad que permitiera crecer y madurar fuera de su contexto familiar.

Algunos podrán considerar que las burlas o comentarios que generan risas son algo normal para todo niño o adolescente, pero no siempre es así, muchas veces hasta el más mínimo detalle puede dejar heridas emocionales para toda la vida, vacíos que limitan el desarrollo integral, pero sobre todo conllevan perder la posibilidad de ser feliz.

Les invito a ser apoyo de todos aquellos niños, adolescentes y jóvenes que forman parte de sus vidas, brindándoles la confianza de saber compartir lo que les sucede o necesitan, fortaleciendo en ellos la independencia, autoestima y respeto hacia mismos, sin transgredir a nadie más.