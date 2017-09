Sinaloa 2018: primeros escenarios (I)

A lo mejor necesitamos un loco para que arregle el país, declaró por allá en mayo pasado el dirigente estatal del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen. La expresión, en referencia a López Obrador, por supuesto no debió haber gustado en el inner circle del aventajado candidato presidencial, y la primera y más clara prueba de ello está en el hecho de que prácticamente ha quedado cancelada una eventual alianza Morena-PAS rumbo a las elecciones del año próximo.Esta eventual alianza, como he dicho, era sin duda ganadora. A los 300 mil votos que ha cosechado AMLO en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, y que son sin duda su voto duro, se habrían sumado los al menos 200 mil votos del PAS, cantidad suficiente para garantizar el triunfo para el Senado y varias diputaciones federales, locales y alcaldías. Un resultado extraordinario al que ha renunciado no la formación local, sino el partido nacional.Una alianza menos que, al mismo tiempo, reduce el margen de maniobra para el partido local, al que le queda como opción la alianza con el PRI, y que es también una combinación ganadora, pues sumaría, descontando deserciones de uno y otro lado, más de medio millón de votos. No habría mucha más tela de dónde cortar para el partido de Cuen, y por tanto no serían tantas las posiciones a que podría aspirar, obligado como está a buscar un aliado para participar en una elección federal.Habría una opción más, pero cuyas posibilidades ganadoras son menos reales. Es más, diría que es sumamente complicada, pues estaría cruzada por más conflictos, contradicciones y desencuentros, nuevos y viejos, entre los potenciales aliados, y que depende de un factor mucho muy volátil: la configuración de la coalición electoral PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, prendida con alfileres, así hayan registrado ante el INE una “carta de intención” de trabajar juntos desde ahora y durante los años venideros.A esta coalición electoral, si finalmente funciona, podría integrarse el PAS en Sinaloa. Sin embargo, con el PAN hay una relación de desconfianza por los varios desencuentros protagonizados en estos años, y con el PRD, recordemos, se deshizo una alianza ya formalizada para las elecciones locales de 2016 que, junto al PAN, visto en retrospectiva, les hubiese dado el triunfo en la disputa por la gubernatura. El pasado pesó como una losa en el comportamiento de los actores políticos.El Movimiento Ciudadano es, en Sinaloa, una fuerza meramente marginal. Sin embargo, tienen presencia en algunas partes del país, y en Jalisco –si prende la coalición— llevarán mano en la lucha por la gubernatura y con amplias posibilidades de ganarla, dada la fuerte presencia de Enrique Alfaro, figura central de este partido, y con el que el PAS ha mantenido una relación más o menos cercana en los últimos tiempos. Con un PAN que camina a la balcanización, un PRD en mínimos y un MC testimonial, el arrastre del PAN sería insuficiente.Si la coalición PAN-PRD-MC no camina, el PAS podría terminar haciendo una alianza con el Movimiento Ciudadano –recuérdese que fueron aliados en la elección local de 2016--, pues necesita un partido de cobertura nacional para participar, que sería menos complicada y conflictiva. Tal vez esta alianza no le alcance para llegar al Senado, pero le puede dar algún diputado federal, varios locales y algunos munícipes.