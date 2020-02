Sinaloa al rojo vivo

En plena temporada invernal, la plaza de Guamúchil se sobrecalentó con las balaceras que se suscitaron la madrugada de ayer en la que al menos perdió la vida una persona y tres resultaron heridas, lo cual refleja que desde del denominado “jueves negro”, Sinaloa se ha mantenido al rojo vivo en materia de inseguridad.

El ambiente ya estaba caliente por la ostentosa boda de Alejandrina Guzmán, la hija de “El Chapo” Guzmán, efectuada el sábado antepasado, que demostró que las autoridades de todos los niveles se voltean para otro lado para no verse obligados a enfrentar el poderío de los cárteles del narcotráfico.

Parecido al día en que aprehendieron y luego liberaron a Ovidio Guzmán, ayer Guamúchil vivió horas de terror y las familias tuvieron que resguardarse en sus casas para no resultar heridos por alguna de las balas que disparaban los delincuentes.

Desde hace bastante tiempo se sabe que una extensa región que abarca los municipios de Salvado Alvarado, Mocorito, Sinaloa, Guasave, Angostura y Badiraguato constituyen un bastión donde solo impera la ley de los cárteles, no nada más en materia de seguridad, sino que también influyen en la política.

Ante este tipo de retos que cuestionan la gobernabilidad, a las autoridades no les queda otra que poner en marcha operativos que permitan rescatar los extensos territorios donde los delincuentes imponen su ley, muchas veces con el uso de las armas y el terror, porque urge garantizar la seguridad de los sinaloenses.



Popurrí. El exsecretario de Gobierno Gerardo Vargas se lanza al ruedo en defensa del prestigio de nuestra tierra, demandando, a través de las redes sociales, que el gobernador de Guanajuato, Sinhué Vallejo, se disculpe de la frase “Guanajuato no es Sinaloa” en materia de inseguridad, porque resulta que precisamente el estado que gobierna el que aparece en 2019 y 2020 como el más violento del país y donde se perpetra más del 15 por ciento de los asesinatos que disparan las cifras de criminalidad.



MIEDO. Levanta sicosis la negativa de la jueza Sara Bruna Quiñónez a aceptar el convenio para absolver al exsecretario de Administración y Finanzas Armando Villarreal a cambio del pago de 2 millones de pesos, e inmediato varios funcionarios del sexenio pasado corrieron y fin de semana a los juzgados a tramitar amparos, entre ellos José Luis López Montiel, Ángel Alfonso Jackson, Eva Luz Cerón, Martín Hernández, para evitar ser enjuiciados por un juez de control de la región centro.



A CUENTAS. El 20 de febrero es la fecha fijada para que comparezca en el Congreso del Estado la presidenta de El Fuerte, Nubia Ramos, a explicar el en-deudamiento de la junta de agua potable de ese mu-nicipio y las razones por las que muchas de las sindicaturas no reciben agua potable de buena calidad.

La exigencia de rendición de cuentas la hace el diputado local morenista Gildardo Leyva, contra quien de inmediato se desató una ofensiva acusándolo de pretender sacar raja política y de que aspira a ser candidato a alcalde. Nubia enfrenta sublevaciones de todo tipo, incluso de militantes de su propio partido.