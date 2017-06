Sinaloa, el gobierno del ¡pan y circo!

Los tambores de guerra suenan con más fuerza que nunca, retumban duro en la tribuna del Congreso del Estado. La oposición le está ganando la pelea a la bancada del gobierno. La Troya que ayer ardía revive las llamas desde la tribuna de los sinaloenses.



La bancada de Morena exige tajantemente al gobernador que deje de cabildear recursos públicos para darle al pueblo ¡pan y circo!



Mientras que el grupo parlamentario del PAN se para de frente para decirle que no permitirán las iniciativas fast track con las que buscan dejarlos “ciegos y mudos”.



Con el respaldo de su bancada, el coordinador panista, Carlos Castaños, advierte sobre la iniciativa que pretende eliminar la facultad constitucional de los diputados para debatir, analizar y votar las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos. Es claro al manifestar que los diputados del PRI buscan avasallar facultades del Congreso, pretenden quitar el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El diputado del PAN adelanta que quieren callar la voz del Congreso que los quieren mudos y ciegos.



La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Merary Villegas, no se anduvo con rodeos, señaló que Sinaloa padece de un gobernador que cabildea recursos públicos para darle al pueblo pan y circo. La diputada denunció que “destinar 150 millones de pesos de dinero público para la construcción de un estadio de futbol en Mazatlán, un crimen humanitario”. Recalcó que es incongruente gastar recursos públicos para hacer un estadio cuando la demanda de los mazatlecos y todos los sinaloenses es mejorar en la salud y educación.



La rebelión legislativa empieza a tomar fuerza hasta dentro de la misma bancada priista, no son pocas las voces que murmuran que hay descontento, que transitan directo al rechazo popular, para ser claros, van directo y sin escalas a la no reelección.



Debe ser difícil tener que bajar la mirada cuando los encara el diputado panista Roberto “Güero” Cruz y les dice que si ya leyeron el Plan Estatal de Desarrollo de Gobierno de Sinaloa. El también presidente de la Mesa Directiva tiene gran manejo de las sesiones y organiza la orquesta en el Congreso de Sinaloa.



Lástima por tantos jóvenes que empezaban su carrera política como legisladores, se deben estar preguntando cómo en un periodo tan corto pueden salir tan raspados, pero la pregunta es cómo pueden ser tan sumisos. Salvador Allende decía que “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”.

Gira. Mañana, el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, visitará Culiacán en el marco de oficializar el evento del Tianguis Turístico en Mazatlán el próximo año. También tendrá una comida en la casa del gobernador, Quirino Ordaz, a la que están invitados empresarios del gremio hotelero. De la Madrid ha reconocido el trabajo que realiza el secretario de Turismo de Sinaloa, Marco García, que es de los principales actores para que se lleve en el puerto sinaloense el evento de escala internacional.

Respaldo. El director general de Financiera Nacional, Mario Zamora Gastélum, recibió tremendo elogio de parte de su jefe, el secretario de Hacienda, Antonio Meade, durante la presentación del Programa de Financiamiento para el Turismo Rural. En el evento, Meade destacó que desde los inicios de la entonces Financiera Rural Mario Zamora ha trabajado en tres ocasiones, que le tiene tanto afecto a la institución que regresó por tercera ocasión. El titular de Hacienda reconoció que Mario Zamora le tiene afecto a la Financiera y la conoce con oportunidad y detalle. Tremendo elogio en un foro de primer nivel, eso deja en evidencia la estima y cercanía entre Zamora y Meade.



Por cierto, el director general de Financiera Nacional, Mario Zamora estará hoy en gira de trabajo por el sur de Sinaloa en Escuinapa, Rosario y Concordia, iniciará actividades en un desayuno con el exgobernador Antonio Toledo Corro. El viernes estará en Mazatlán y asistirá a la intercamaral. Muy activo el cierre de semana del político de Los Mochis.

Memoria política. “Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consentimiento”, Abraham Lincoln.