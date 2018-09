Sinaloa, en el ojo del mundo

Sinaloa se convierte en trending topic mundial, la noticia de la llegada de Diego Armando Maradona como director técnico de Dorados reventó las redes sociales.



Cientos de miles de comentarios y ‘memes’ inundaron el Twitter y Facebook, fue una noticia internacional que pintó en el mapa futbolístico a Culiacán, ciudad que es reconocida por su gran beisbol.



Desde ayer que se confirmó por la directiva de Dorados, todos los caminos van a Culiacán, se convirtió en la capital mediática del futbol. Seguramente la capital sinaloense se convertirá en un destino turístico para los fanáticos futboleros.



Para los que se cuestionan por qué llega el mejor futbolista de todos los tiempos a dirigir un equipo en liga de acenso la respuesta es clara, ¡negocio! Los Dorados tendrán todos los reflectores y aunque se ve complicado que suban a primera división el club ganará en entradas y popularidad.



La ciudad y el estado también ganan, porque tendrán propaganda nacional e internacional y definitivamente habrá un repunte económico. Todo esto representa la llegada de el astro argentino del futbol, Diego Armando Maradona. Sin duda, es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, equivale a que Michael Jordan dirigiera a Caballeros o Barry Bonds a Tomateros.



En resumen, fue una bomba mundial de marketing la que lanzaron los dueños y directivos del club de futbol Dorados de Sinaloa, así que muy pendientes que el estado y Culiacán estarán en los ojos de todo México y de varios países más.



A la par será una oportunidad para mostrar la verdadera cara de Sinaloa, un estado de gente trabajadora, con la mejor agricultura del mundo, extraordinarias playas y gastronomía inigualable. Además de contar con deportistas de talla internacional y medallistas olímpicos.



Exposición. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y Economía, Alfonso Guajardo estarán en el Senado de la República en los próximos días para aclarar y explicar cómo quedó el tema del Tratado de Libre Comercio, veremos si en realidad los cuestionan o solamente van como trámite a una reunión planchada.



Verde. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, negó haber dado línea a los senadores de Morena para en una segunda votación aprobar la licencia a Manuel Velasco. Como lo ha dicho en otras ocasiones afirmó que no será el Poder de poderes. Se ve difícil que no sea un sexenio de presidencialismo por la sumisión que mostraron los senadores de Morena, con esto se ve lejano que venga una división de poderes. Pero muy pendientes a siguientes votaciones de los legisladores.



Sinaloa. No fue una obra más la que inició el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que el pasado miércoles dio el banderazo de la construcción del Hospital General de Culiacán, una muy sentida demanda de los sinaloenses.



Además, esta, junto al Hospital General de Mazatlán, serían las obras del sexenio quirinista. En el caso de Culiacán la inversión es de más de mil 200 millones de pesos, el nuevo nosocomio será tres veces más grande al actual. Cabe destacar que ambos proyectos se construyen con recursos públicos.



Memoria Política. “Todo el mundo tiene secretos. La única cuestión es encontrar dónde están”, Stieg Larsson.