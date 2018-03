Sinaloa en un clic: atrapado por burocracia y coyotaje

La burocracia, coyotaje y medidas recaudatorias tiene atrapado a “Sinaloa en un clic”. El pasado 14 de marzo el gobernador Quirino Ordaz Coppel presentó la plataforma en donde anunciaba que convertirían al estado en un modelo nacional en tramites digitales. Con esto brindarían transparencia y combatirían la corrupción.



Para probar este servicio de trámites digitales hicimos un ejercicio de campo, solicitar la renovación de la licencia para conducir. Empezamos el miércoles con una cita por línea, para lo cual es necesario registrarse en Ciudadano digital.



El día de ayer fue la cita en la Unidad de Servicios Estatales (USE), en la entrada lo primero que se puede encontrar son los famosos “coyotes” que amablemente se ponen a disposición para agilizar cualquier trámite, hasta recibos del agua de cualquier sector de la ciudad consiguen, justo atrás está el personal de Ciudadano Digital con iPads.



En las oficinas de la USE se pudo comprobar que no llevan un registro de citas, la ventaja que al comentario “hice cita en línea” no es necesario preguntar quién fue el último en llegar para hacer fila. Muy amablemente revisan la documentación y aquí inicia el viacrucis.



Nunca especifican los requisitos en caso de tener licencia foránea, así que de entrada piden acta de nacimiento, y las respectivas copias de todo (Comprobante de domicilio, credencial electoral, acta de nacimiento y licencia vieja). En caso de no coincidir el domicilio, que esté a nombre de la esposa, solicitan acta de matrimonio y acta de nacimiento de un hijo, más copias de todo.



Aquí es evidente que son medidas recaudatorias para vender las actas de nacimiento y matrimonio y claro las copias necesarias 89 pesos cada acta y al final el costo de la licencia por cuatro años asciende a los 939 pesos.



Las fallas técnicas contrastan la modernidad y tecnología que se busca para ser modelo nacional. La cámara falla y toma las fotos oscuras, además errores humanos como colocar al revés el plástico para la impresión deja mermas.



Casi dos horas de trámites, lo único positivo es que todo lo pude conseguir en el mismo lugar, en donde lo único moderno son los cajeros que imprimen las actas y son manejados por un empleado de gobierno.



En resumen, no se encuentra al ciudadano digital, las citas por internet agilizan ligeramente las filas, pero Sinaloa están muy lejos de ser modelo nacional y de brindar trámites a un clic.



Protestas. La crisis agrícola en Sinaloa no solo continúa, se ha intensificado. Ayer los productores de Trigo tomaron la caseta de cobro de San Miguel en el norte del estado.



Entre sus principales demandas es tener un pago único los 4 mil 900 pesos para la tonelada de trigo. Además de recibir el recurso a tiempo.



Recordemos que el pasado miércoles fueron los productores de frijol quienes se manifestaron en la caseta El Pisal, en donde fueron reprimidos a golpes y garrotazos.



Culiacán. Manlio Fabio Beltrones le tomó protesta a la estructura que coordinará la campaña de José Antonio Meade en Sinaloa.



Aquí destaca Jesús Aguilar Padilla como coordinador estatal de campaña, Cenovio Ruíz como vicecoordinador y Rolando Zubía. Todo el equipo del exgobernador Aguilar son priistas con mucha trayectoria que han estado en cargos públicos y de elección.



Reunión VIP. El candidato del PRI al Senado por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum se reunió con un grupo de candidatos y el coordinador de estos Miguel Ángel Osorio Chong. El encuentro fue muy reducido en un hotel de la Ciudad de México. También estuvo presente el beltronista Manuel Añorve que busca llegar la cámara alta por Guerrero. Buena señal de fuerza de Mario Zamora.



Memoria Política. “Mientras admiramos y exaltamos las facultades de la inteligencia humana, nos olvidamos de buscar sus verdaderos colaboradores”, Sir Francis Bacon.