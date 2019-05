Sinaloa, la carrera ya empezó

En dos domingos serán las elecciones a la gubernatura de Puebla y Baja California, es el primer «termómetro» para el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. Todo indica que el triunfo está cantado.

Las dos victorias serían por el efecto AMLO, porque no son los mejores candidatos, pero todavía se mantiene el bono político. La verdadera medición para Morena y López Obrador estará en las elecciones de alcaldes y diputados locales.

El próximo 2 de junio habrá elecciones en Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Ahí, la ciudadanía dará su primera calificación al Gobierno federal, también servirá para saber si el PAN y el PRI siguen castigados.

La elección por la gubernatura de Sinaloa aparentemente se ve lejana, pero es el tiempo justo para quienes buscan posicionarse, recorrer el estado, crear una estrategia, ganar aliados y sumar grupos. Mientras que para los que están encabezando las preferencias es una carrera de resistencia en la que se deben cuidar que no crezcan los negativos, mantener las simpatías y estar vigentes.

Llegar a liderar las encuestas y mantenerse en los primeros lugares son tareas sumamente difíciles, así que la moneda está en el aire. Veremos si surgen más aspirantes y cómo se mueve el tablero político.

Por lo pronto, en el caso de Morena, la decisión la tomará el presidente. En el protocolo realizarán tres encuestas, saldrá el elegido, y nunca se sabrá nada de cómo quedaron dichas mediciones, solamente el nombre del gran ganador.

Así que el camino es claro para los aspirantes morenistas, deben tejer fino a nivel federal, porque allá estará la decisión; pero sería un grave error que descuiden el estado y solo esperen ganar con la marca de AMLO y Morena. Sin duda, será clave la presencia y recorrer la entidad para lograr posicionarse. Al final esa fue la clave de López Obrador: el trabajo de tierra.

En el caso del PRI, seguramente vendrá visto bueno del tercer piso; al parecer hay luz verde y se están moviendo fuerte los primeros aspirantes. En la alianza que formen los priistas será clave un candidato fuerte y muy posicionado, con el menor porcentaje de negativos, porque la marca PRI pesa, pero en contra.

En el PAN, podría haber una sorpresa con algún expriista o alianza con el PRD y partidos locales; no hay ninguna figura notable. Tienen el tiempo en contra, y parece que están más preocupados por pelear los «escombros» de la pasada elección.

El Partido Sinaloense podría ir solo, ya que tiene al líder de las preferencias electorales, pero también podrían ser el fiel de la balanza al sumarse a alguna alianza o grupo, así que nada está dicho.

En resumen, lo más interesante serán las alianzas y quien logre sumar grupos, políticos y empresariales. Esta casa editorial ya publicó una segunda encuesta en la carrera por la gubernatura de Sinaloa, muy claros los que encabezan las preferencias, el reto para ellos es mantenerse y lograr la candidatura.

Para los que salen más abajo, el tiempo está en su contra, tienen que subir y ganar posiciones. Mientras que para los que todavía no aparecen, deben meterse al tablero político, porque todavía no representan una opción real. Seguramente habrá más nombres y otros saldrán de la lista. La fotografía del momento ahí está, y solo falta esperar que transcurra el tiempo. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla.

Memoria política. «La vida del hombre es interesante principalmente si ha fracasado. Eso indica que trató de superarse»: Georges Clemenceau.