Sinaloa: las alianzas (im)posibles (2)

Al margen de desacuerdos y divergencias en temas puntuales, como ha quedado de manifiesto a propósito del debate sobre la tenencia vehicular y el refrendo, el pragmatismo puede imponerse y dar viabilidad a la alianza PRI-PAS, cuyos costos políticos en modo alguno pueden ser superiores a los beneficios que reportaría, sobre todo si la candidatura priista recae en la que ha sido durante varios años su figura más rentable. Pero no es la única opción para el partido local. Veamos otros escenarios.La alianza PAS-Morena. La rentabilidad que ha alcanzado el partido de López Obrador, junto a la fuerza que ha construido el partido local, es una garantía de éxito. Aquel carece de liderazgo sólido y al margen de la autoridad moral más que política de Rubén Rocha, que de manera muy previsible encabezará la candidatura al Senado, requiere de una estructura organizativa que, aún deficiente, le puede proporcionar el PAS en el estado.La posibilidad de esta alianza tiene cierta simpatía en círculos dirigentes del partido local y en una buena cantidad de seguidores entre la militancia, dispuestos a lanzar pelillos a la mar en su relación política. Si se suma el piso electoral del lopezobradorismo en Sinaloa de las dos últimas elecciones presidenciales, cercano a los 300 mil votos, y los pocos más de 200 mil del PAS –300 mil, afirman algunos--, estaríamos ante una alianza altamente competitiva.Una tercera opción, un poco más abstracta a estas alturas, pero que ahora no puede descartarse: la integración del PAS al llamado Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN-PRD-MC. Si fragua, puede desatar importantes expectativas y sumar tantos votos como Morena, que junto a los del pasismo, tendría opciones de triunfo. Mi impresión, dadas las divergencias que han surgido en esa tríada, es que perecerá en el intento, lo que reduciría la posibilidad a solo una alianza con el Movimiento Ciudadano.Sobre este tema, hace poco más de dos meses anoté en este mismo espacio lo siguiente: si la coalición PAN-PRD-MC no camina, el PAS podría terminar haciendo una alianza con el Movimiento Ciudadano –recuérdese que fueron aliados en la elección local de 2016--, pues necesita un partido de cobertura nacional para participar (en la elección federal), que sería menos complicada y conflictiva. Tal vez esta alianza no le alcance para llegar al Senado, pero le puede dar algún diputado federal, varios locales y algunos munícipes.A esta posibilidad se refirió también este domingo mi compañero Rigoberto Ocampo Alcántar, destacando la rentabilidad del partido de Dante Delgado, y cuya figura estelar es Enrique Alfaro en Jalisco, lo cual tendría un importante efecto de arrastre en el electorado de aquel estado, en Nayarit y en Sinaloa:“Esto haría altamente atractivo al PAS con MC. Se abriría la posibilidad de una eventual coalición electoral. Sería prácticamente para el PAS la totalidad de las candidaturas de Sinaloa en la elección federal… En las candidaturas del proceso local, mayor libertad tendría el PAS”.Esto es lo que la real politik indica ahora en materia de alianzas. Pero, claro, no puede descartarse que surja por ahí algún adefesio impresentable. Aunque de esas cosas bastos estamos.